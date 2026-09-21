Телевизор LED Hyundai 55" H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699355
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
400x200
Входы
антенный вход, спутниковая антенна, композитный av, hdmi, usb
Выходы
аудио S/PDIF (оптический), наушники
Особенности дизайна
безрамочный дизайн
Особенности звука
Dolby Atmos
Поверхность экрана
led
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-c, dvb-s, dvb-s2, dvb-t, dvb-t2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1446.2 x 831 x 78.5
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
батарейки, винты, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
3
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
84
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.71х0.27
Вес, кг.
14.4
Описание товара Телевизор LED Hyundai 55" H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Телевизор LED Hyundai 55" H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, Hyundai 55", 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 33 160 руб.8290 руб. в СплитТелевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart...
-
В наличииЦена 33 830 руб.8458 руб. в СплитТелевизор LED TCL 55" 55P6K черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
-
В наличииЦена 34 340 руб.8585 руб. в СплитТелевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro
-
В наличииЦена 35 390 руб.8848 руб. в СплитТелевизор Hisense 55E7S RU 55" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 39 290 руб.9823 руб. в СплитТелевизор TCL 50P7L-RU 50" QLED 4K Ultra HD черный
-
В наличииЦена 41 680 руб.10420 руб. в СплитТелевизор Samsung UE55U8000HUXPY 55" LED 4K Ultra HD черный/серы...
-
В наличииЦена 41 850 руб.10463 руб. в СплитТелевизор Hisense 55E7S PRO RU 55" 4K UltraHD QLED черный
-
В наличииЦена 44 650 руб.11163 руб. в СплитТелевизор Samsung UE55M1EHAUXPY черный 55" Mini LED, Ultra HD
-
В наличииЦена 45 610 руб.11403 руб. в СплитТелевизор Xiaomi S Mini LED 55 2026 (L55MC-SRU)
-
В наличииЦена 46 000 руб.11500 руб. в СплитТелевизор LG 55QNED80B6B.ARUG 55" LED 4K Ultra HD черный титан
-
В наличииЦена 46 480 руб.11620 руб. в СплитТелевизор Xiaomi 65 QLED A PR0 65 2026 L65MB-APRU
-
В наличииЦена 47 370 руб.11843 руб. в СплитТелевизор TCL 65" 65P6K LED черный 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2...
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
400x200
Входы
антенный вход, спутниковая антенна, композитный av, hdmi, usb
Выходы
аудио S/PDIF (оптический), наушники
Особенности дизайна
безрамочный дизайн
Особенности звука
Dolby Atmos
Поверхность экрана
led
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-c, dvb-s, dvb-s2, dvb-t, dvb-t2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
1446.2 x 831 x 78.5
Развернуть
Разрешение, пикселей
3840x2160
Тип экрана
LED
Комплектация
батарейки, винты, документация, кабель питания, пульт ду
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Разрешение экрана
3840x2160
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
3
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
84
Страна производитель
Китай
Телевизор LED Hyundai 55" H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, Hyundai 55", 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 55", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, Hyundai 55", 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, 55" 120Гц, 55" с Алисой, с Андроид, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор LED Hyundai 55" H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор LED Hyundai 55" H-LED55BU7009 Android TV Frameless Metal черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV