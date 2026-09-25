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Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro купить с доставкой в Москве
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Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro

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Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 1
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 2
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 3
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 4
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 5
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 6
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 7
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 8
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 9
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 10
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 11
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 12
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 13
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 14
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 15
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 16
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 17
Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 1
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 2
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 3
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 4
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 5
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 6
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 7
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 8
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 9
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 10
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 11
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 12
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 13
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 14
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 15
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 16
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 17
  • Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736097
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, шнур питания, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
148
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
11.6

Описание товара Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro

LED-телевизор Haier 50 Smart TV S2 PRO с 50-дюймовым экраном Direct LED показывает изображение в сверхчетком 4K-разрешении. Технология HDR10 делает картинку более четкой и насыщенной. Устройство оснащено набором интерфейсов, модулем Wi-Fi и функциями Smart TV с поддержкой голосовых команд. Стереодинамики на 24 Вт дополнены технологиями объемного звучания. Есть поддержка управления со смартфона.

Отзывы о товаре Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Пульт, подставка, шнур питания, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, ATV
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
24
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x300
Энергопотребление при работе, Вт
148
Страна производитель
Россия
Описание
LED-телевизор Haier 50 Smart TV S2 PRO с 50-дюймовым экраном Direct LED показывает изображение в сверхчетком 4K-разрешении. Технология HDR10 делает картинку более четкой и насыщенной. Устройство оснащено набором интерфейсов, модулем Wi-Fi и функциями Smart TV с поддержкой голосовых команд. Стереодинамики на 24 Вт дополнены технологиями объемного звучания. Есть поддержка управления со смартфона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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