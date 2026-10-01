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Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55" 4K Ultra HD купить с доставкой в Москве
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Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55" 4K Ultra HD

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Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 1
Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 2
Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 3
Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 4
Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 5
Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 6
Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 7
Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 8
Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 9
Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 10
Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 11
Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 12
Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 13
Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 1
  • Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 2
  • Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 3
  • Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 4
  • Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 5
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  • Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 9
  • Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 10
  • Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 11
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  • Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 13
  • Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55&quot; 4K Ultra HD - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743047
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB Type-A; композитный (видео); CI+/PCMCIA; для наушников; стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.35х0.85х0.15
Вес, кг.
14.9

Описание товара Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55" 4K Ultra HD

Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55" 4K Ultra HD

Отзывы о товаре Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55" 4K Ultra HD




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Диагональ экрана, см
140
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI; USB Type-A; композитный (видео); CI+/PCMCIA; для наушников; стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
130
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55" 4K Ultra HD
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Skyworth 55Q66H Eye Care Frameless черный QLED 55" 4K Ultra HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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