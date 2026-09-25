Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Haier 50 Smart TV S2 Pro RU 50" 4K Ultra HD QLED Smart Frameless черный
Телевизор Haier 2025 года выпуска — это современное устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн. Благодаря диагонали экрана 50 дюймов (или 127 см), вы сможете наслаждаться потрясающей картинкой в разрешении 3840x2160 (4K UHD), что подарит вам невероятную детализированность и яркость изображения. Операционная система Android TV делает этот телевизор идеально подходящим для любителей цифровых развлечений, предлагая доступ к широкому спектру приложений и контента. Поддержка Smart TV и возможность подключения к Wi-Fi открывают мир потокового видео и онлайн-контента прямо на экране вашего телевизора. Экран с подсветкой типа QLED обеспечивает насыщенные цвета и глубокий контраст, а частота обновления 60 Гц гарантирует плавную передачу динамичных сцен. Телевизор также оборудован множеством цифровых тюнеров, включая DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S, что обеспечивает стабильный прием телесигнала в самых разных форматах. Устройство имеет возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 300x300, что позволяет оптимально разместить его в интерьере вашего дома. Телевизор выполнен в элегантном черном цвете и весит всего 8,34 кг без подставки, что делает его не только функциональным, но и эстетически привлекательным дополнением к любому пространству. Haier 2025 с его передовыми характеристиками и возможностями — это не просто телевизор, а настоящий центр вашей домашней мультимедийной системы.
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