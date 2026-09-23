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Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50" (DH1VL5D04RU) купить с доставкой в Москве
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Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50" (DH1VL5D04RU)

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Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 1
Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 2
Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 3
Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 4
Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 5
Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 6
Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 7
Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 8
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Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 1
  • Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 2
  • Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 3
  • Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 4
  • Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 5
  • Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 6
  • Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 7
  • Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 8
  • Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 9
  • Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 10
  • Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 11
  • Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 12
  • Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 13
  • Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 14
  • Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 15
  • Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50&quot; (DH1VL5D04RU) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734766
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Комплектация
Пульт, подставка, шнур питания, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S2, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.24х0.74х0.14
Вес, кг.
13.5

Описание товара Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50" (DH1VL5D04RU)

Телевизор LED Haier 50 Smart TV S4 с 50-дюймовым экраном и 4K-разрешением обладает хорошей детализацией и точной передачей цвета. HQLED-подсветка с квантовыми точками и технологиями Dolby Vision, HDR10 улучшает красочность и насыщенность картинки. Устройство с Android TV оснащено интуитивно понятным меню настроек и функций Smart TV, ассистентом Google и поддержкой голосовых команд. Haier 50 Smart TV S4 с динамиками на 30 Вт и поддержкой многоканального звука не требует подключения сторонней акустики. На корпусе есть порты для связи с ПК и приставками, сетью Интернет, внешними колонками. С помощью Chromecast вы можете транслировать на большой экран контент с мобильных устройств. Технология MEMC и цифровое шумоподавление делают изображение при просмотре эфирных каналов более четким и гладким.

Отзывы о товаре Телевизор Haier HQ-LED 50 Smart TV S4 50" (DH1VL5D04RU)




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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Комплектация
Пульт, подставка, шнур питания, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-S2, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
145
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор LED Haier 50 Smart TV S4 с 50-дюймовым экраном и 4K-разрешением обладает хорошей детализацией и точной передачей цвета. HQLED-подсветка с квантовыми точками и технологиями Dolby Vision, HDR10 улучшает красочность и насыщенность картинки. Устройство с Android TV оснащено интуитивно понятным меню настроек и функций Smart TV, ассистентом Google и поддержкой голосовых команд. Haier 50 Smart TV S4 с динамиками на 30 Вт и поддержкой многоканального звука не требует подключения сторонней акустики. На корпусе есть порты для связи с ПК и приставками, сетью Интернет, внешними колонками. С помощью Chromecast вы можете транслировать на большой экран контент с мобильных устройств. Технология MEMC и цифровое шумоподавление делают изображение при просмотре эфирных каналов более четким и гладким.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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