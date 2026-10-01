Телевизор Starwind SW-LED55UG403 черный
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 620004
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMIх3, USBх2, композитный, S/PDIF, RJ-45, CI+
Выходы
оптический
Особенности звука
Dolby Digital
Поддержка DLNA
да
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Starwind SW-LED55UG403
Тип экрана
ЖК LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C/T/T2/S/S2
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой оптический, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х1х0.15
Вес, кг.
13.93
Описание товара Телевизор Starwind SW-LED55UG403 черный
Starwind SW-LED55UG403 – это современный телевизор с качественной матрицей и обилием полезного дополнительного функционала. Экран прибора выдаёт изображение в разрешении до 3840х2160, что соответствует стандарту 4K Ultra HD. Частота обновления дисплея – 60 Гц, благодаря таким характеристикам на нём можно с комфортом играть в высокотехнологичные видеоигры нового поколения и смотреть динамичные спортивные передачи.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный, HDMIх3, USBх2, композитный, S/PDIF, RJ-45, CI+
Выходы
оптический
Особенности звука
Dolby Digital
Поддержка DLNA
да
Разрешение, пикселей
3840x2160
Серия
Starwind SW-LED55UG403
Тип экрана
ЖК LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
Led
Развернуть
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C/T/T2/S/S2
Разъемы аудио- / видеовходы
Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой оптический, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Starwind SW-LED55UG403 – это современный телевизор с качественной матрицей и обилием полезного дополнительного функционала. Экран прибора выдаёт изображение в разрешении до 3840х2160, что соответствует стандарту 4K Ultra HD. Частота обновления дисплея – 60 Гц, благодаря таким характеристикам на нём можно с комфортом играть в высокотехнологичные видеоигры нового поколения и смотреть динамичные спортивные передачи.
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Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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Телевизор Starwind SW-LED55UG403 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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