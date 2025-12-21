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Телевизор LED Hyundai 50" H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Москве
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Телевизор LED Hyundai 50" H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

19 Отзывы
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Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
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  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
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  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 14
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 15
  • Телевизор LED Hyundai 50&quot; H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699362
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход; вход спутниковой антенны; композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.11х0.64х0.09
Вес, кг.
10.4

Описание товара Телевизор LED Hyundai 50" H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Стильный телевизор с диагональю экрана 50 дюймов. Этот тонкий и минималистичный дизайн корпуса отлично впишется в любой интерьер. Телевизор обладает разрешением 4K UHD, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Поддержка технологии HDR10 позволяет отображать более широкий диапазон цветов и яркости. Встроенная память 16 ГБ и оперативный объем памяти 2 ГБ позволяют телевизору работать быстро и без задержек. Вы можете использовать голосовой ассистент для управления телевизором, а также встроить его в систему умного дома. Телевизор оснащен функциями Smart TV и поддерживает работу с популярными приложениями, такими как YouTube, Netflix, Amazon Prime Video и другие. Вы сможете смотреть любимые фильмы и сериалы в высоком качестве. Благодаря поддержке технологии Dolby Vision Atmos вы сможете насладиться качественным звуком во время просмотра фильмов и сериалов. А поддержка технологии ALLM позволит вам наслаждаться играми на консоли или ПК с минимальными задержками. HDMI и USB порты позволят подключить к телевизору различные устройства, такие как игровые консоли, медиаплееры и внешние жесткие диски. Это делает телевизор универсальным устройством для развлечений.

Отзывы о товаре Телевизор LED Hyundai 50" H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
Телик норм! Звук мне нравится, на хартенс хуже звук
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
телевизором очень довольны единственный минус - не смогли выключить заставку при включении ( громкий звук иногда не к месту)
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2025
Руслан Т.

Достоинства:


Комментарий:
Почти год работает без проблем, еще не все функции проверил, но проверенные работают хорошо
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор, 4K на 43 огонь. Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный большой телевизор, работает шустро, smart TV
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
можно брать,изображение без рамок на весь экран,за эти деньги топ.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление: хороший телевизор, для меня немного чужда логика и ui, но качество видео таким отличное за эти деньги. Без излишеств, на высоких настройках динамика изображения очень страдает- заметный легкий шлейф картинки. В остальном все очень неплохо)
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество картинки (слово \"отличное\" всё же приберегу для более дорогого своего Филипса). Пульт не шикарный, однако лучше нынешнего \"среднего\" уровня (отличных, опять же, почти не делают). Прекрасная функциональность. Пока ничего не тормозит. Для меня обязательным условием при выборе модели была поддержка беспроводной DLNA (по Wi-Fi) - то есть, возможность включить дома компьютер (с медиа-сервером), и дальше с экрана телевизора удалённо бродить по файлам компьютера, выбирая и запуская скачанные фильмы и видеоматериалы. Здесь это поначалу не получалось (хотя Хромкаст, зеркалирование экрана смартфона, заработал хорошо и сразу). Я уже почти расстроился, однако понял так, что... Операционка телевизора не поддерживает DLNA напрямую (ну нет таких беспроводных сетевых возможностей в меню, он НЕ ВИДИТ включенныё на компе медиасервер). Однако установленное приложение (я поставил плеер VLC) - сразу сеть увидело, и DLNA нормально заработал. Возможно, я что-то не нашёл в настройках - так или иначе, в итоге телевизором доволен.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший тв качественная картинка, в темноте на черном изображении видно лед подсветку, это не критично, в целом за этот бюджет, вне конкуренции)
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился,хороший телевизор, спасибо большое породавцу
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег стоит! Звук отличный! Картинка хорошая. Приложения ставятся все. Не тормозит.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Руссова Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Купили маме. Классный телек, андроид, все функции. Картинка, звук хорошие. Берите, не сомневайтесь.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Топ за свои деньги, покупаю уже второй из этой линейки. Не идеальный, но лучше не нашёл в этом сегменте.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Степан

Достоинства:


Комментарий:
нормально. андроид тв софт сырой, неумеет нормально завершать выключения.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Дмитрий У.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги отличный телевизор, картинка супер, звук хороший, система удобная, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество сборки, нормальное изображение, звук тоже норм.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный 4K телевизор на базе Android TV (кому это важно) за свои деньги. Из плюсов: +хорошее качество картинки: яркие цвета, хорошая контрастность, 4K разрешение, поддержка HDR +Android TV, что позволяет устанавливать необходимые приложения +Звук в целом неплохой, но не ждите ничего особенного Из минусов: -Не самый быстрый интерфейс (временами опаздывает отклик на действия; пару раз зависал, но перезагрузка помогает) -качество пульта (слишком легкий; не всегда срабатывает)
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Артём В.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, не тупит и не зависает, качество изображения хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор, за свои деньги. Куча настроек и андроид, позволят настроить его под себя.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2024
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход; вход спутниковой антенны; композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Беларусь
Описание
Стильный телевизор с диагональю экрана 50 дюймов. Этот тонкий и минималистичный дизайн корпуса отлично впишется в любой интерьер. Телевизор обладает разрешением 4K UHD, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Поддержка технологии HDR10 позволяет отображать более широкий диапазон цветов и яркости. Встроенная память 16 ГБ и оперативный объем памяти 2 ГБ позволяют телевизору работать быстро и без задержек. Вы можете использовать голосовой ассистент для управления телевизором, а также встроить его в систему умного дома. Телевизор оснащен функциями Smart TV и поддерживает работу с популярными приложениями, такими как YouTube, Netflix, Amazon Prime Video и другие. Вы сможете смотреть любимые фильмы и сериалы в высоком качестве. Благодаря поддержке технологии Dolby Vision Atmos вы сможете насладиться качественным звуком во время просмотра фильмов и сериалов. А поддержка технологии ALLM позволит вам наслаждаться играми на консоли или ПК с минимальными задержками. HDMI и USB порты позволят подключить к телевизору различные устройства, такие как игровые консоли, медиаплееры и внешние жесткие диски. Это делает телевизор универсальным устройством для развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
Телик норм! Звук мне нравится, на хартенс хуже звук
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
телевизором очень довольны единственный минус - не смогли выключить заставку при включении ( громкий звук иногда не к месту)
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2025
Руслан Т.

Достоинства:


Комментарий:
Почти год работает без проблем, еще не все функции проверил, но проверенные работают хорошо
Источник: Яндекс Маркет
01.10.2025
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор, 4K на 43 огонь. Продавца рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный большой телевизор, работает шустро, smart TV
Источник: Яндекс Маркет
17.08.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
можно брать,изображение без рамок на весь экран,за эти деньги топ.
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Первое впечатление: хороший телевизор, для меня немного чужда логика и ui, но качество видео таким отличное за эти деньги. Без излишеств, на высоких настройках динамика изображения очень страдает- заметный легкий шлейф картинки. В остальном все очень неплохо)
Источник: Яндекс Маркет
08.08.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество картинки (слово \"отличное\" всё же приберегу для более дорогого своего Филипса). Пульт не шикарный, однако лучше нынешнего \"среднего\" уровня (отличных, опять же, почти не делают). Прекрасная функциональность. Пока ничего не тормозит. Для меня обязательным условием при выборе модели была поддержка беспроводной DLNA (по Wi-Fi) - то есть, возможность включить дома компьютер (с медиа-сервером), и дальше с экрана телевизора удалённо бродить по файлам компьютера, выбирая и запуская скачанные фильмы и видеоматериалы. Здесь это поначалу не получалось (хотя Хромкаст, зеркалирование экрана смартфона, заработал хорошо и сразу). Я уже почти расстроился, однако понял так, что... Операционка телевизора не поддерживает DLNA напрямую (ну нет таких беспроводных сетевых возможностей в меню, он НЕ ВИДИТ включенныё на компе медиасервер). Однако установленное приложение (я поставил плеер VLC) - сразу сеть увидело, и DLNA нормально заработал. Возможно, я что-то не нашёл в настройках - так или иначе, в итоге телевизором доволен.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Роман К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший тв качественная картинка, в темноте на черном изображении видно лед подсветку, это не критично, в целом за этот бюджет, вне конкуренции)
Источник: Яндекс Маркет
14.07.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравился,хороший телевизор, спасибо большое породавцу
Источник: Яндекс Маркет
10.07.2025
Сергей О.

Достоинства:


Комментарий:
Своих денег стоит! Звук отличный! Картинка хорошая. Приложения ставятся все. Не тормозит.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Руссова Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Купили маме. Классный телек, андроид, все функции. Картинка, звук хорошие. Берите, не сомневайтесь.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Топ за свои деньги, покупаю уже второй из этой линейки. Не идеальный, но лучше не нашёл в этом сегменте.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Степан

Достоинства:


Комментарий:
нормально. андроид тв софт сырой, неумеет нормально завершать выключения.
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Дмитрий У.

Достоинства:


Комментарий:
за свои деньги отличный телевизор, картинка супер, звук хороший, система удобная, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Сергей С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее качество сборки, нормальное изображение, звук тоже норм.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Нормальный 4K телевизор на базе Android TV (кому это важно) за свои деньги. Из плюсов: +хорошее качество картинки: яркие цвета, хорошая контрастность, 4K разрешение, поддержка HDR +Android TV, что позволяет устанавливать необходимые приложения +Звук в целом неплохой, но не ждите ничего особенного Из минусов: -Не самый быстрый интерфейс (временами опаздывает отклик на действия; пару раз зависал, но перезагрузка помогает) -качество пульта (слишком легкий; не всегда срабатывает)
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Артём В.

Достоинства:


Комментарий:
всё работает, не тупит и не зависает, качество изображения хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телевизор, за свои деньги. Куча настроек и андроид, позволят настроить его под себя.


Телевизор LED Hyundai 50" H-LED50BU7009 Android TV Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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