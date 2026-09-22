Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED50BU7011 50" 4K Ultra HD LED Smart Google TV Frameless черный
Представляем вашему вниманию телевизор Hyundai с диагональю 50 дюймов (127 см), который является отличным выбором для современных пользователей, ценящих качество и функциональность. Модель 2026 года предлагается в стильном черном цвете, что позволяет ей гармонично вписываться в любой интерьер. Этот телевизор оснащен экраном с разрешением 1920x1080, что обеспечивает четкое изображение и яркие цвета благодаря технологии Direct LED подсветки. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное воспроизведение динамичных сцен, делая ваш просмотр еще более захватывающим. Благодаря встроенной операционной системе Google TV вам доступны все возможности Smart TV, включая потоковое видео, приложения и голосовое управление, обеспечивая удобство и разнообразие вашего домашнего развлечения. Поддержка цифровых тюнеров DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S позволит вам наслаждаться широким выбором телеканалов в высоком качестве. Телевизор оснащен 4 HDMI портами для удобного подключения различных мультимедийных устройств, что обеспечивает максимум возможностей для настройки вашей мультимедийной системы. Суммарная выходная мощность аудиосистемы составляет 20 Вт, создавая насыщенный и чистый звук, который дополнит качественное изображение и создаст эффект полного погружения. С весом всего 8,1 кг (без подставки), этот телевизор легко можно разместить в любом удобном для вас месте. Hyundai предлагает надежное и современное решение для создания идеальной атмосферы домашнего кинотеатра.
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