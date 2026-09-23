Телевизор Haier 43 HQLED S2 Pro DH1PMAD00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736092
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
27
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.65х0.15
Вес, кг.
8.5
Описание товара Телевизор Haier 43 HQLED S2 Pro DH1PMAD00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный
Телевизор QLED/ Телевизор QLED Haier 43" HQLED S2 Pro Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт, подставка, руководство пользователя, гарантийный талон
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
HQLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
27
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Россия
Телевизор QLED/ Телевизор QLED Haier 43" HQLED S2 Pro Frameless черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV (RUS)
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Телевизор Haier 43 HQLED S2 Pro DH1PMAD00RU 4K UltraHD, 3840x2160 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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