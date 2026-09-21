Телевизор QLED Digma 55" DM-LED55UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
lcd с квантовыми точками
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699323
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
vesa 400 x 200 мм
Особенности дизайна
frameless metal черный/черный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
13 x 83 x 134
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Серия
google tv
Тип экрана
QLED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
lcd с квантовыми точками
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.23х0.76х0.27
Вес, кг.
13.5
Описание товара Телевизор QLED Digma 55" DM-LED55UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Телевизор QLED Digma 55" DM-LED55UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
vesa 400 x 200 мм
Особенности дизайна
frameless metal черный/черный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
13 x 83 x 134
Разрешение, пикселей
3840 x 2160
Серия
google tv
Тип экрана
QLED
Цвет
черный
Развернуть
Диагональ, дюймы
55
Тип матрицы
lcd с квантовыми точками
Частота обновления, Гц
60
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Энергопотребление при работе, Вт
160
Страна производитель
Китай
Телевизор QLED Digma 55" DM-LED55UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
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Телевизор QLED Digma 55" DM-LED55UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор QLED Digma 55" DM-LED55UQB31 Google TV Frameless Metal черный/черный 4K Ultra HD 60Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV