Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Сканеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420877
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Описание товара Сканер Canon image Formula DR-C240 (0651C003) черный
Сканер Canon imageFORMULA DR-C240 – компактный прибор с настольным размещением. С его помощью выполняется оцифровка различных документов. Максимальный формат бумаг для сканирования – А4. В устройство установлен датчик CIS. Скорость сканирования для монохромных изображений – 45 страниц в минуту. для цветных – 30 страниц в минуту. В оборудование установлено устройство автоматической подачи. Оно двухстороннее. а в лоток загружается 60 листов. Подобное оснащение облегчает оцифровку больших объемов документов. Сканер Canon imageFORMULA DR-C240 подключается к компьютеру через USB 2.0. Данная модель совместима с устройствами на операционной системе Windows. Сканер адаптирован для использования с большинством компьютеров и ноутбуков. Файлы устройство создает в формате PDF. Представленный сканер протяжный. При оцифровке листы проходят сквозь него. а считывающий датчик обладает небольшими размерами. Такое решение позволило уменьшить габариты и массу оборудования. Сканер выполняет до 4000 операций в день. устройство подойдет для применения различными организациями.
Сканер Canon imageFORMULA DR-C240 – компактный прибор с настольным размещением. С его помощью выполняется оцифровка различных документов. Максимальный формат бумаг для сканирования – А4. В устройство установлен датчик CIS. Скорость сканирования для монохромных изображений – 45 страниц в минуту. для цветных – 30 страниц в минуту. В оборудование установлено устройство автоматической подачи. Оно двухстороннее. а в лоток загружается 60 листов. Подобное оснащение облегчает оцифровку больших объемов документов. Сканер Canon imageFORMULA DR-C240 подключается к компьютеру через USB 2.0. Данная модель совместима с устройствами на операционной системе Windows. Сканер адаптирован для использования с большинством компьютеров и ноутбуков. Файлы устройство создает в формате PDF. Представленный сканер протяжный. При оцифровке листы проходят сквозь него. а считывающий датчик обладает небольшими размерами. Такое решение позволило уменьшить габариты и массу оборудования. Сканер выполняет до 4000 операций в день. устройство подойдет для применения различными организациями.
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