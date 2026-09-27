Сканер Epson WorkForce DS-1630 (B11B239401)
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Характеристики
Описание товара Сканер Epson WorkForce DS-1630 (B11B239401)
Сканер Epson WorkForce DS-1630 – компактное устройство планшетного типа, Ваш надежный помощник в работе. Максимальный формат бумаги для сканирования – А4. Причем сканировать можно не только стандартные листы, но и документы в твердом переплете – на качестве изображения это не скажется. Скорость сканирования, как цветного, так и черно-белого, впечатляет – 25 стр/мин. А разрешение в 1200x1200 dpi свидетельствует о хорошей картинке, будь то сканирование текста, графиков, таблиц или фотографий. Еще больше удобства в работе обеспечивает автоподача и возможность двустороннего сканирования. Отсканированные документы можно сохранить в популярных форматах PDF, TIFF, JPEG. К Epson WorkForce DS-1630 можно подключать внешние носители информации через интерфейс USB, а можно сделать сканер сетевым устройством благодаря интерфейсу Ethernet (RJ-45). Сканер подходит для работы с андроид-устройствами и устройствами, работающими на основе Windows и Linux. Источником света при сканировании стала светодиодная подсветка.
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