Сканер Avision FB10 (000-0870-02G)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сканер Avision FB10 (000-0870-02G)
Сканер Avision FB10 ? это планшетный сканер, обладающий компактными размерами, что позволяет устанавливать его в ограниченном пространстве. Площадь сканирования достигает 210x297 мм, что обеспечивает сканирование документов, соответствующих формату A4. Разрешение сканирования составляет 600x600 dpi, поэтому оцифрованные изображения отображают глубину и мельчайшие детали., В сканировании Avision FB10 задействует датчик CIS, позволяющий за минуту получать 6.6 страниц. Аппарат подходит для сканирования громоздких или толстых документов благодаря использованию инновационной крышки, позволяющей сглаживать объект, обеспечивая равномерное освещение для получения изображения оптимального качества.
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