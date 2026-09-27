Сканер Canon Canoscan LIDE300 2995C010
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сканер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 840 руб.
В наличии
Код товара: 250068
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
7 840 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сканер
Высота, см
4.2
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Интерфейс
USB
Количество оттенков серого
16 бит
Максимальный размер документа
216x297
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе
4.5
Мощность при работе / в режиме ожидания
4.5/0.3
Особенности
поддержка TWAIN
Питание от USB
да
Разрешение
2400x2400 dpi
Скорость сканирования
6 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
6 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
6 стр/мин
Совместимость
Windows, MacOs
Тип датчика
CIS
Тип источника света
светодиод (LED)
Формат файла сканирования
Ширина, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х8
Вес, кг.
3
Описание товара Сканер Canon Canoscan LIDE300 2995C010
Сканер Canon CanoScan LiDE 300 с компактной планшетной конструкцией обеспечивает высокое качество сканирования и удобство в эксплуатации. В устройстве установлены датчик CIS и светодиодный источник, который позволяет создавать четкие насыщенные отпечатки с разрешением до 2400x2400 dpi. Данная модель поддерживает различные документы форматом до А4. Из особенностей сканера отмечаются 4 кнопки управления и технология автоматического сканирования. Подключение и питание Canon CanoScan LiDE 300 осуществляется посредством интерфейсного разъема USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сканер
Высота, см
4.2
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Интерфейс
USB
Количество оттенков серого
16 бит
Максимальный размер документа
216x297
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе
4.5
Мощность при работе / в режиме ожидания
4.5/0.3
Особенности
поддержка TWAIN
Развернуть
Питание от USB
да
Разрешение
2400x2400 dpi
Скорость сканирования
6 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
6 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
6 стр/мин
Совместимость
Windows, MacOs
Тип датчика
CIS
Тип источника света
светодиод (LED)
Формат файла сканирования
Ширина, см
25
Страна производитель
Китай
Сканер Canon CanoScan LiDE 300 с компактной планшетной конструкцией обеспечивает высокое качество сканирования и удобство в эксплуатации. В устройстве установлены датчик CIS и светодиодный источник, который позволяет создавать четкие насыщенные отпечатки с разрешением до 2400x2400 dpi. Данная модель поддерживает различные документы форматом до А4. Из особенностей сканера отмечаются 4 кнопки управления и технология автоматического сканирования. Подключение и питание Canon CanoScan LiDE 300 осуществляется посредством интерфейсного разъема USB.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Сканер Canon Canoscan LIDE300 2995C010 - стоимость товара 7840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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