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Сканер Canon Canoscan LIDE300 2995C010 купить с доставкой в Москве
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Сканер Canon Canoscan LIDE300 2995C010

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Сканер Canon Canoscan LIDE300 2995C010 - фото 1
Сканер Canon Canoscan LIDE300 2995C010 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканер
  • Сканер Canon Canoscan LIDE300 2995C010 - фото 1
  • Сканер Canon Canoscan LIDE300 2995C010 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 840 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250068
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сканер Canon Canoscan LIDE300 2995C010
7 840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Сканер
Высота, см
4.2
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Интерфейс
USB
Количество оттенков серого
16 бит
Максимальный размер документа
216x297
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе
4.5
Мощность при работе / в режиме ожидания
4.5/0.3
Особенности
поддержка TWAIN
Питание от USB
да
Разрешение
2400x2400 dpi
Скорость сканирования
6 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
6 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
6 стр/мин
Совместимость
Windows, MacOs
Тип датчика
CIS
Тип источника света
светодиод (LED)
Формат файла сканирования
PDF
Ширина, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х8
Вес, кг.
3

Описание товара Сканер Canon Canoscan LIDE300 2995C010

Сканер Canon CanoScan LiDE 300 с компактной планшетной конструкцией обеспечивает высокое качество сканирования и удобство в эксплуатации. В устройстве установлены датчик CIS и светодиодный источник, который позволяет создавать четкие насыщенные отпечатки с разрешением до 2400x2400 dpi. Данная модель поддерживает различные документы форматом до А4. Из особенностей сканера отмечаются 4 кнопки управления и технология автоматического сканирования. Подключение и питание Canon CanoScan LiDE 300 осуществляется посредством интерфейсного разъема USB.

Отзывы о товаре Сканер Canon Canoscan LIDE300 2995C010




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Сканер
Высота, см
4.2
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Интерфейс
USB
Количество оттенков серого
16 бит
Максимальный размер документа
216x297
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе
4.5
Мощность при работе / в режиме ожидания
4.5/0.3
Особенности
поддержка TWAIN
Развернуть
Питание от USB
да
Разрешение
2400x2400 dpi
Скорость сканирования
6 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
6 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
6 стр/мин
Совместимость
Windows, MacOs
Тип датчика
CIS
Тип источника света
светодиод (LED)
Формат файла сканирования
PDF
Ширина, см
25
Страна производитель
Китай
Описание
Сканер Canon CanoScan LiDE 300 с компактной планшетной конструкцией обеспечивает высокое качество сканирования и удобство в эксплуатации. В устройстве установлены датчик CIS и светодиодный источник, который позволяет создавать четкие насыщенные отпечатки с разрешением до 2400x2400 dpi. Данная модель поддерживает различные документы форматом до А4. Из особенностей сканера отмечаются 4 кнопки управления и технология автоматического сканирования. Подключение и питание Canon CanoScan LiDE 300 осуществляется посредством интерфейсного разъема USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сканер Canon Canoscan LIDE300 2995C010 - стоимость товара 7840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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