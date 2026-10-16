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Сканер Avision AD120 (000-0903-02G) купить с доставкой в Москве
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Сканер Avision AD120 (000-0903-02G)

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Сканер Avision AD120 (000-0903-02G) - фото 1
Сканер Avision AD120 (000-0903-02G) - фото 2
Сканер Avision AD120 (000-0903-02G) - фото 3
Сканер Avision AD120 (000-0903-02G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканер
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
216x356 мм
  • Сканер Avision AD120 (000-0903-02G) - фото 1
  • Сканер Avision AD120 (000-0903-02G) - фото 2
  • Сканер Avision AD120 (000-0903-02G) - фото 3
  • Сканер Avision AD120 (000-0903-02G) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 620 руб. 
Начислим 314 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636051
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сканер Avision AD120 (000-0903-02G)
19 620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Avision
Тип товара
Сканер
Высота, см
11.2
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальная оптическая плотность
0
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
10 Вт/5 Вт
Набор рамок в комплекте
нет
Особенности
поддержка ISIS, поддержка TWAIN, поддержка Windows, устройство автоподачи
Разрешение
600x600 dpi
Скорость сканирования (цветн.)
25 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
25 стр/мин
Совместимость
Windows
Тип источника света
светодиод (LED)
Формат файла сканирования
BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR ( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
Ширина, см
33
Ширина. см
33
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
216x356 мм
Слайд-адаптер
нет
Интерфейс
USB 2.0
Питание от USB
да
Мощность при работе
10
Устройство автоподачи
двустороннее
Емкость устройства автоподачи
40
Сканирование объемных объектов
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х22
Вес, кг.
4.4

Описание товара Сканер Avision AD120 (000-0903-02G)

Планшетный сканер Avision AD120 000-0903-02G с автоподатчиком емкостью 50 листов формата A4, поддерживает сканирование с оптическим разрешением 600 и глубиной цвета 24-бит, подключение к компьютеру по USB, автоматическое двустороннее сканирование.

Отзывы о товаре Сканер Avision AD120 (000-0903-02G)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Avision
Тип товара
Сканер
Высота, см
11.2
Глубина цвета
48
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальная оптическая плотность
0
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
10 Вт/5 Вт
Набор рамок в комплекте
нет
Особенности
поддержка ISIS, поддержка TWAIN, поддержка Windows, устройство автоподачи
Разрешение
600x600 dpi
Скорость сканирования (цветн.)
25 стр/мин
Развернуть
Скорость сканирования (ч/б)
25 стр/мин
Совместимость
Windows
Тип источника света
светодиод (LED)
Формат файла сканирования
BMP, PNG, GIF, JPEG, Single-Page PDF, Multi-Page PDF, Multi-TIFF, TIFF, RTF, TXT, OCR ( for iScan only ), XPS, DOC, XLS, PPT, DOCS, XLSX, PPTX, HTML
Ширина, см
33
Ширина. см
33
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
216x356 мм
Слайд-адаптер
нет
Интерфейс
USB 2.0
Питание от USB
да
Мощность при работе
10
Устройство автоподачи
двустороннее
Емкость устройства автоподачи
40
Сканирование объемных объектов
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Планшетный сканер Avision AD120 000-0903-02G с автоподатчиком емкостью 50 листов формата A4, поддерживает сканирование с оптическим разрешением 600 и глубиной цвета 24-бит, подключение к компьютеру по USB, автоматическое двустороннее сканирование.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сканер Avision AD120 (000-0903-02G) - по цене 19620 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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