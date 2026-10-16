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Сканер Avision AD345GWN (000-1012-02G) купить с доставкой в Москве
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Сканер Avision AD345GWN (000-1012-02G)

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Сканер Avision AD345GWN (000-1012-02G) - фото 1
Сканер Avision AD345GWN (000-1012-02G) - фото 2
Сканер Avision AD345GWN (000-1012-02G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканеры
  • Сканер Avision AD345GWN (000-1012-02G) - фото 1
  • Сканер Avision AD345GWN (000-1012-02G) - фото 2
  • Сканер Avision AD345GWN (000-1012-02G) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 450 руб. 
Начислим 776 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636041
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сканер Avision AD345GWN (000-1012-02G)
48 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Avision
Тип товара
Сканеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х22
Вес, кг.
4.4

Описание товара Сканер Avision AD345GWN (000-1012-02G)

AD345GN/GWN — это двусторонние сканеры со скоростью 60 страниц в минуту, быстрые, надёжные и доступные по цене для бизнеса, где необходимо сканирование пластиковых удостоверений личности, визитных карточек, документов или другого тяжелого карточного материала. Благодаря встроенному процессору изображений, разработанному Avision, отсканированное изображение можно автоматически обрезать, выпрямлять и оптимизировать с повышенной скоростью.

Отзывы о товаре Сканер Avision AD345GWN (000-1012-02G)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Avision
Тип товара
Сканеры
Страна производитель
Китай
Описание
AD345GN/GWN — это двусторонние сканеры со скоростью 60 страниц в минуту, быстрые, надёжные и доступные по цене для бизнеса, где необходимо сканирование пластиковых удостоверений личности, визитных карточек, документов или другого тяжелого карточного материала. Благодаря встроенному процессору изображений, разработанному Avision, отсканированное изображение можно автоматически обрезать, выпрямлять и оптимизировать с повышенной скоростью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сканер Avision AD345GWN (000-1012-02G) - по цене 48450 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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