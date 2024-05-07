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Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) купить с доставкой в Москве
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Сканер Avision AD240U (000-0863-02G)

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Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 1
Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 2
Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 3
Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 4
Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 5
Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 6
Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 7
Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 8
Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 9
Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканер
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
242x356 мм
  • Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 1
  • Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 2
  • Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 3
  • Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 4
  • Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 5
  • Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 6
  • Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 7
  • Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 8
  • Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 9
  • Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 440 руб. 
Начислим 664 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636047
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сканер Avision AD240U (000-0863-02G)
41 440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Avision
Тип товара
Сканер
Высота, см
23.9
Глубина цвета
24
Глубина цвета (внешн.)
48
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
7.5 / 24 Вт
Разрешение
600x600 dpi
Скорость сканирования
40-60 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
40 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
60 стр/мин
Совместимость
Linux
Тип источника света
светодиод (LED)
Уровень шума при работе
55
Формат файла сканирования
PDF, TIFF, JPEG, GIF, BMP
Ширина, см
31.6
Тип датчика
CIS
Количество оттенков серого
512
Максимальный размер документа
242x356 мм
Интерфейс
USB
Мощность при работе
24
Устройство автоподачи
двустороннее
Емкость устройства автоподачи
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х26
Вес, кг.
5.89

Описание товара Сканер Avision AD240U (000-0863-02G)

Сканер Avision AD 240U – надежный двусторонний сканер с датчиком CCD, созданный для сканирования документов с максимальным форматом A4. В качестве источника света используется светодиод (LED). Протяжный сканер поддерживает площадь сканирования 242x356 мм, при этом, разрешение модели составляет 600 dpi. Это позволяет сканировать документы и изображения в хорошем качестве. Особенность устройства в том, что его можно использовать для сканирования визитных, пластиковых карт, а также стандартных документов и фотографий. Конструкция сканера Avision AD 240U предусматривает наличие системы АПД. Благодаря этому документы можно сканировать, не прерываясь, что ускорит процесс. В емкость для АПД можно поместить сразу 100 листов. Ультразвуковой датчик определения мультиподачи позволяет сразу обнаружить несколько слипшихся листов бумаги. В этом случае на экране появится соответствующее сообщение. Для подключения устройства к компьютерному оборудованию используется порт USB 2.0.

Отзывы о товаре Сканер Avision AD240U (000-0863-02G)




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Характеристики
Бренд
Avision
Тип товара
Сканер
Высота, см
23.9
Глубина цвета
24
Глубина цвета (внешн.)
48
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
7.5 / 24 Вт
Разрешение
600x600 dpi
Скорость сканирования
40-60 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
40 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
60 стр/мин
Совместимость
Linux
Развернуть
Тип источника света
светодиод (LED)
Уровень шума при работе
55
Формат файла сканирования
PDF, TIFF, JPEG, GIF, BMP
Ширина, см
31.6
Тип датчика
CIS
Количество оттенков серого
512
Максимальный размер документа
242x356 мм
Интерфейс
USB
Мощность при работе
24
Устройство автоподачи
двустороннее
Емкость устройства автоподачи
100
Страна производитель
Китай
Описание
Сканер Avision AD 240U – надежный двусторонний сканер с датчиком CCD, созданный для сканирования документов с максимальным форматом A4. В качестве источника света используется светодиод (LED). Протяжный сканер поддерживает площадь сканирования 242x356 мм, при этом, разрешение модели составляет 600 dpi. Это позволяет сканировать документы и изображения в хорошем качестве. Особенность устройства в том, что его можно использовать для сканирования визитных, пластиковых карт, а также стандартных документов и фотографий. Конструкция сканера Avision AD 240U предусматривает наличие системы АПД. Благодаря этому документы можно сканировать, не прерываясь, что ускорит процесс. В емкость для АПД можно поместить сразу 100 листов. Ультразвуковой датчик определения мультиподачи позволяет сразу обнаружить несколько слипшихся листов бумаги. В этом случае на экране появится соответствующее сообщение. Для подключения устройства к компьютерному оборудованию используется порт USB 2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Сканер Avision AD240U (000-0863-02G) - по цене 41440 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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