Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
184 020 руб.
В наличии
Код товара: 646937
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
184 020 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сканер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х50х37
Вес, кг.
10.1
Описание товара Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551)
Созданный для профессиональных рабочих процессов, сканер Fujitsu fi-8270 обеспечивает непревзойденную производительность. Быстрое двустороннее сканирование со скоростью до 70 страниц в минуту. Устройство автоматической подачи документов (АПД) на 100 страниц. Поддерживает проводные сетевые соединения USB 3.2 и Ethernet.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Созданный для профессиональных рабочих процессов, сканер Fujitsu fi-8270 обеспечивает непревзойденную производительность. Быстрое двустороннее сканирование со скоростью до 70 страниц в минуту. Устройство автоматической подачи документов (АПД) на 100 страниц. Поддерживает проводные сетевые соединения USB 3.2 и Ethernet.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551) - этот товар вы можете купить по цене 184020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551)