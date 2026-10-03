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Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551) купить с доставкой в Москве
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Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551)

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Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551) - фото 1
Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551) - фото 2
Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551) - фото 3
Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканер
  • Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551) - фото 1
  • Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551) - фото 2
  • Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551) - фото 3
  • Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
184 020 руб. 
Начислим 11592 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646937
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551)
184 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fujitsu
Тип товара
Сканер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х50х37
Вес, кг.
10.1

Описание товара Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551)

Созданный для профессиональных рабочих процессов, сканер Fujitsu fi-8270 обеспечивает непревзойденную производительность. Быстрое двустороннее сканирование со скоростью до 70 страниц в минуту. Устройство автоматической подачи документов (АПД) на 100 страниц. Поддерживает проводные сетевые соединения USB 3.2 и Ethernet.

Отзывы о товаре Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Fujitsu
Тип товара
Сканер
Страна производитель
Китай
Описание
Созданный для профессиональных рабочих процессов, сканер Fujitsu fi-8270 обеспечивает непревзойденную производительность. Быстрое двустороннее сканирование со скоростью до 70 страниц в минуту. Устройство автоматической подачи документов (АПД) на 100 страниц. Поддерживает проводные сетевые соединения USB 3.2 и Ethernet.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сканер Fujitsu fi-8270 (PA03810-B551) - этот товар вы можете купить по цене 184020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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