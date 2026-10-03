Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A)
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Характеристики
Описание товара Сканер HP SCANJET ENT FLOW N6600FNW1 (20G08A)
Повышайте производительность при выполнении профессиональных задач сканирования с помощью быстрого и надежного сетевого сканера HP ScanJet Enterprise, предназначенного для сканирования до 8000 страниц в день. Автоматизируйте рабочие процессы с помощью удобных ярлыков и автоподатчика с поддержкой быстрого двустороннего сканирования. Успевайте больше, используя возможности быстрого универсального двустороннего сканирования и автоподатчик на 100 страниц. Повышайте эффективность работы своих сотрудников благодаря этому устройству с подключением к сети, поддержкой беспроводного подключения и скоростью сканирования до 100 изображений (50 страниц) в минуту. Сканируйте самые разные документы, в том числе книги, журналы и многое другое. Корректируйте отсканированные материалы, используя мощные интеллектуальные инструменты редактирования, и упростите выполнение рабочих задач, запуская расширенные автоматизированные процессы обработки документов прямо с сенсорного экрана. Работайте с уверенностью — этот сканер справится с любой задачей, стоящей перед вами или вашей командой. Это устройство отличается бесперебойной работой и способно обрабатывать до 8000 страниц ежедневно. Технология HP EveryPage упрощает рабочие процессы и помогает избегать ошибок подачи.
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