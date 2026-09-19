Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420883
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сканеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х10
Вес, кг.
1.3
Описание товара Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402)
Сканер DS-80W прост в использовании, настройке и транспортировке благодаря своей компактной конструкции и может использоваться без источника питания, что делает его использование еще проще. Он обнаруживает, находится ли он в режиме беспроводной связи или USB - никакого вмешательства не требуется. Прилагаемое программное обеспечение для распознавания и захвата документов создает редактируемый текст и PDF-файлы с возможностью поиска, а драйверы TWAIN обеспечивают бесшовную интеграцию со сторонними приложениями.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Сканер DS-80W прост в использовании, настройке и транспортировке благодаря своей компактной конструкции и может использоваться без источника питания, что делает его использование еще проще. Он обнаруживает, находится ли он в режиме беспроводной связи или USB - никакого вмешательства не требуется. Прилагаемое программное обеспечение для распознавания и захвата документов создает редактируемый текст и PDF-файлы с возможностью поиска, а драйверы TWAIN обеспечивают бесшовную интеграцию со сторонними приложениями.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402)