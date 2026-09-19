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Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402) купить с доставкой в Москве
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Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402)

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Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402) - фото 1
Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402) - фото 2
Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402) - фото 3
Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402) - фото 4
Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402) - фото 5
Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402) - фото 6
Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканеры
  • Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402) - фото 1
  • Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402) - фото 2
  • Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402) - фото 3
  • Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402) - фото 4
  • Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402) - фото 5
  • Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402) - фото 6
  • Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420883
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Сканеры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402)

Сканер DS-80W прост в использовании, настройке и транспортировке благодаря своей компактной конструкции и может использоваться без источника питания, что делает его использование еще проще. Он обнаруживает, находится ли он в режиме беспроводной связи или USB - никакого вмешательства не требуется. Прилагаемое программное обеспечение для распознавания и захвата документов создает редактируемый текст и PDF-файлы с возможностью поиска, а драйверы TWAIN обеспечивают бесшовную интеграцию со сторонними приложениями.

Отзывы о товаре Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Сканеры
Страна производитель
Китай
Описание
Сканер DS-80W прост в использовании, настройке и транспортировке благодаря своей компактной конструкции и может использоваться без источника питания, что делает его использование еще проще. Он обнаруживает, находится ли он в режиме беспроводной связи или USB - никакого вмешательства не требуется. Прилагаемое программное обеспечение для распознавания и захвата документов создает редактируемый текст и PDF-файлы с возможностью поиска, а драйверы TWAIN обеспечивают бесшовную интеграцию со сторонними приложениями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сканер Epson WorkForce DS-80W (B11B253402) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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