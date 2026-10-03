Сканер Fujitsu fi-8150 (PA03810-B101)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканер
Тип датчика
CIS
Максимальный размер документа
216x355.6 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646940
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сканер
Высота, см
16.3
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
0.2 /21 Вт
Разрешение
600x600 dpi
Скорость сканирования
50 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
50 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
50 стр/мин
Совместимость
Linux, Mac OS, TWAIN, Windows
Тип источника света
светодиод (LED)
Формат файла сканирования
DOCX, JPEG, JPEG2000, Multi-TIFF, PDF, PDF/A, PNG, PPT, TIFF, XLS
Ширина, см
30
Тип датчика
CIS
Количество оттенков серого
256
Максимальный размер документа
216x355.6 мм
Интерфейс
Ethernet, USB
Мощность при работе
21
Устройство автоподачи
есть
Емкость устройства автоподачи
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х31х25
Вес, кг.
5.55
Описание товара Сканер Fujitsu fi-8150 (PA03810-B101)
Сканер Fujitsu fi-8150 оснащен датчиком CIS с разрешением 600x600 dpi. Он поддерживает оцифровку документов формата А4 с бумажных носителей, карт, буклетов. Технология Clear Image Capture обеспечивает точность прорисовки деталей и передачи цветовой палитры. Устройство автоподачи вместимостью 100 листов предусматривает сканирование документов с обеих сторон. Контроль разделения и регулировка крутящего момента предотвращают сбои. В сканере Fujitsu fi-8150 реализованы разъем USB 3.2 и сетевой интерфейс Ethernet.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сканер
Высота, см
16.3
Глубина цвета (внешн.)
24
Максимальный формат бумаги
A4
Мощность при работе / в режиме ожидания
0.2 /21 Вт
Разрешение
600x600 dpi
Скорость сканирования
50 стр/мин
Скорость сканирования (цветн.)
50 стр/мин
Скорость сканирования (ч/б)
50 стр/мин
Совместимость
Linux, Mac OS, TWAIN, Windows
Тип источника света
светодиод (LED)
Развернуть
Формат файла сканирования
DOCX, JPEG, JPEG2000, Multi-TIFF, PDF, PDF/A, PNG, PPT, TIFF, XLS
Ширина, см
30
Тип датчика
CIS
Количество оттенков серого
256
Максимальный размер документа
216x355.6 мм
Интерфейс
Ethernet, USB
Мощность при работе
21
Устройство автоподачи
есть
Емкость устройства автоподачи
100
Страна производитель
Китай
Сканер Fujitsu fi-8150 оснащен датчиком CIS с разрешением 600x600 dpi. Он поддерживает оцифровку документов формата А4 с бумажных носителей, карт, буклетов. Технология Clear Image Capture обеспечивает точность прорисовки деталей и передачи цветовой палитры. Устройство автоподачи вместимостью 100 листов предусматривает сканирование документов с обеих сторон. Контроль разделения и регулировка крутящего момента предотвращают сбои. В сканере Fujitsu fi-8150 реализованы разъем USB 3.2 и сетевой интерфейс Ethernet.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
Сканер Fujitsu fi-8150 (PA03810-B101) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сканер Fujitsu fi-8150 (PA03810-B101)