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Сканер Fujitsu SP-1130N (PA03811-B021) белый купить с доставкой в Москве
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Сканер Fujitsu SP-1130N (PA03811-B021) белый

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Сканер Fujitsu SP-1130N (PA03811-B021) белый - фото 1
Сканер Fujitsu SP-1130N (PA03811-B021) белый - фото 2
Сканер Fujitsu SP-1130N (PA03811-B021) белый - фото 3
Сканер Fujitsu SP-1130N (PA03811-B021) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканеры
  • Сканер Fujitsu SP-1130N (PA03811-B021) белый - фото 1
  • Сканер Fujitsu SP-1130N (PA03811-B021) белый - фото 2
  • Сканер Fujitsu SP-1130N (PA03811-B021) белый - фото 3
  • Сканер Fujitsu SP-1130N (PA03811-B021) белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420888
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Характеристики

Бренд
Fujitsu
Тип товара
Сканеры
Глубина цвета
24
Емкость устройства автоподачи
50
Интерфейс
USB 3.1. Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Количество оттенков серого
8 бит
Максимальный размер документа
216х3048 мм
Максимальный формат бумаги
А4
Мощность при работе
18
Мощность при работе / в режиме ожидания
18 Вт/0.3 Вт
Особенности
устройство автоподачи
Разрешение
600 dpi
Разрешение (улучшенное)
1200x1200 dpi
Скорость сканирования
30 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (цветн.)
30 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (ч/б)
30 стр/мин (А4)
Совместимость
Mac OS. Linux. Windows
Тип датчика
CIS
Тип источника света
3-цветный (RGB) светодиод
Устройство автоподачи
двустороннее
Формат файла сканирования
XLS. DOC. PPTX. PPT. XLSX. PDF. JPEG. DOCX
Ширина. см
29.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х27х24
Вес, кг.
5.5

Описание товара Сканер Fujitsu SP-1130N (PA03811-B021) белый

Всё больше организаций приходят к выводу. что переход на цифровые носители приносит множество преимуществ. Повышение эффективности процессов способствует снижению затрат и увеличению производительности. Тогда как извлечение максимальной пользы из доступной информации. т. е. развитие организационного интеллекта. может стать катализатором для более широкого и глубокого преобразования бизнеса. Сканеры SP Series 2-го поколения удовлетворят основные потребности небольших организаций или компаний. находящихся в процессе перехода к структурированному сканированию. В частности они позволят: автоматизировать этапы и выполнять весь цикл сканирования. извлечения и последующую передачу изображений и данных нажатием одной кнопки. Оптимизировать ход работы. интегрировав извлечённые данные в бизнес-процессы. Легко создавать файлы PDF с поддержкой поиска. а также редактируемые документы Word. Excel и PowerPoint

Отзывы о товаре Сканер Fujitsu SP-1130N (PA03811-B021) белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Fujitsu
Тип товара
Сканеры
Глубина цвета
24
Емкость устройства автоподачи
50
Интерфейс
USB 3.1. Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Количество оттенков серого
8 бит
Максимальный размер документа
216х3048 мм
Максимальный формат бумаги
А4
Мощность при работе
18
Мощность при работе / в режиме ожидания
18 Вт/0.3 Вт
Особенности
устройство автоподачи
Разрешение
600 dpi
Развернуть
Разрешение (улучшенное)
1200x1200 dpi
Скорость сканирования
30 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (цветн.)
30 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (ч/б)
30 стр/мин (А4)
Совместимость
Mac OS. Linux. Windows
Тип датчика
CIS
Тип источника света
3-цветный (RGB) светодиод
Устройство автоподачи
двустороннее
Формат файла сканирования
XLS. DOC. PPTX. PPT. XLSX. PDF. JPEG. DOCX
Ширина. см
29.8
Страна производитель
Китай
Описание
Всё больше организаций приходят к выводу. что переход на цифровые носители приносит множество преимуществ. Повышение эффективности процессов способствует снижению затрат и увеличению производительности. Тогда как извлечение максимальной пользы из доступной информации. т. е. развитие организационного интеллекта. может стать катализатором для более широкого и глубокого преобразования бизнеса. Сканеры SP Series 2-го поколения удовлетворят основные потребности небольших организаций или компаний. находящихся в процессе перехода к структурированному сканированию. В частности они позволят: автоматизировать этапы и выполнять весь цикл сканирования. извлечения и последующую передачу изображений и данных нажатием одной кнопки. Оптимизировать ход работы. интегрировав извлечённые данные в бизнес-процессы. Легко создавать файлы PDF с поддержкой поиска. а также редактируемые документы Word. Excel и PowerPoint
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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