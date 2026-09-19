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Характеристики
Тип товара
Сканеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 420888
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Описание товара Сканер Fujitsu SP-1130N (PA03811-B021) белый
Всё больше организаций приходят к выводу. что переход на цифровые носители приносит множество преимуществ. Повышение эффективности процессов способствует снижению затрат и увеличению производительности. Тогда как извлечение максимальной пользы из доступной информации. т. е. развитие организационного интеллекта. может стать катализатором для более широкого и глубокого преобразования бизнеса. Сканеры SP Series 2-го поколения удовлетворят основные потребности небольших организаций или компаний. находящихся в процессе перехода к структурированному сканированию. В частности они позволят: автоматизировать этапы и выполнять весь цикл сканирования. извлечения и последующую передачу изображений и данных нажатием одной кнопки. Оптимизировать ход работы. интегрировав извлечённые данные в бизнес-процессы. Легко создавать файлы PDF с поддержкой поиска. а также редактируемые документы Word. Excel и PowerPoint
Всё больше организаций приходят к выводу. что переход на цифровые носители приносит множество преимуществ. Повышение эффективности процессов способствует снижению затрат и увеличению производительности. Тогда как извлечение максимальной пользы из доступной информации. т. е. развитие организационного интеллекта. может стать катализатором для более широкого и глубокого преобразования бизнеса. Сканеры SP Series 2-го поколения удовлетворят основные потребности небольших организаций или компаний. находящихся в процессе перехода к структурированному сканированию. В частности они позволят: автоматизировать этапы и выполнять весь цикл сканирования. извлечения и последующую передачу изображений и данных нажатием одной кнопки. Оптимизировать ход работы. интегрировав извлечённые данные в бизнес-процессы. Легко создавать файлы PDF с поддержкой поиска. а также редактируемые документы Word. Excel и PowerPoint
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