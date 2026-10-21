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Сканер Canon P-215 II купить с доставкой в Москве
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Сканер Canon P-215 II

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Сканер Canon P-215 II - фото 1
Сканер Canon P-215 II - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сканер
  • Сканер Canon P-215 II - фото 1
  • Сканер Canon P-215 II - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 42661
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Характеристики

Бренд
CA
Тип товара
Сканер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, кг.
2.7

Описание товара Сканер Canon P-215 II

протяжный сканер, формат A4, интерфейс USB 2.0, разрешение 600x600 dpi, двустороннее устройство автоподачи, датчик типа CIS

Отзывы о товаре Сканер Canon P-215 II




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Характеристики
Бренд
CA
Тип товара
Сканер
Страна производитель
Китай
Описание
протяжный сканер, формат A4, интерфейс USB 2.0, разрешение 600x600 dpi, двустороннее устройство автоподачи, датчик типа CIS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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