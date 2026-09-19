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Экран настенный Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 114x201 купить с доставкой в Москве
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Экран настенный Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 114x201

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Экран настенный Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 114x201 - фото 1
Экран настенный Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 114x201 - фото 2
Экран настенный Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 114x201 - фото 3
Экран настенный Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 114x201 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
  • Экран настенный Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 114x201 - фото 1
  • Экран настенный Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 114x201 - фото 2
  • Экран настенный Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 114x201 - фото 3
  • Экран настенный Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 114x201 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-52%
30 640 руб.  63 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414366
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Диагональ, дюйм
90
Размер экрана
201x114 см
Тип полотна
Ambient Light Reflection
Формат проекционного экрана
16:09
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.2х0.2
Вес, кг.
13.9

Описание товара Экран настенный Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 114x201

Экран на раме Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 с полотном Ambient Light Reflection – совершенно новый тип экранов разработанный специально для ультра-короткофокусных проекторов. Он отражает только свет проектора, но не отражает окружающий свет. Картинка по яркости и контрастности получается практически как на ТВ.



Теги товара: 16:9

Отзывы о товаре Экран настенный Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 114x201




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Экраны проекционные
Диагональ, дюйм
90
Размер экрана
201x114 см
Тип полотна
Ambient Light Reflection
Формат проекционного экрана
16:09
Страна производитель
Китай
Описание
Экран на раме Cactus Alr Expert CS-PSALR-201X114 с полотном Ambient Light Reflection – совершенно новый тип экранов разработанный специально для ультра-короткофокусных проекторов. Он отражает только свет проектора, но не отражает окружающий свет. Картинка по яркости и контрастности получается практически как на ТВ.


Теги товара: 16:9
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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