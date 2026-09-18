Экран Lumien Master Сontrol LMC-100103 203х203
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Экраны проекционные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%13 930 руб. 25 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 289943
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
13х13х246 кг
Диагональ, дюйм
110
Размер экрана
203х203 см
Тип полотна
Fiberglass Matte White
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х40х8
Вес, кг.
13.6
Описание товара Экран Lumien Master Сontrol LMC-100103 203х203
Универсальные моторизованные экраны для крепления на стену или потолок.
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Бренд
Тип товара
Экраны проекционные
Габариты
13х13х246 кг
Диагональ, дюйм
110
Размер экрана
203х203 см
Тип полотна
Fiberglass Matte White
Формат проекционного экрана
1:01
Страна производитель
Китай
Универсальные моторизованные экраны для крепления на стену или потолок.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны, с электроприводом, 180x180, 16:9
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