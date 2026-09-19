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Чайник электрический StarWind SKS1051 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический StarWind SKS1051

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Чайник электрический StarWind SKS1051 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKS1051 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKS1051 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKS1051 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKS1051 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKS1051 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKS1051 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
  • Чайник электрический StarWind SKS1051 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKS1051 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKS1051 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKS1051 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKS1051 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKS1051 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKS1051 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 412233
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х18
Вес, г.
900

Описание товара Чайник электрический StarWind SKS1051

Электрический чайник, мощность 1500 Вт, объем 1.8 л, материал корпуса металл/пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKS1051




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Комплектация
документация
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл, пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.6
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник, мощность 1500 Вт, объем 1.8 л, материал корпуса металл/пластик, нагревательный элемент закрытая спираль, дополнительные функции: индикация включения, подставка с вращением на 360°.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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