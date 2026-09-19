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Характеристики
Тип товара
Чехлы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 409888
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Описание товара Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-DGST-RU), серый
Чехол-книжка для PocketBook 740 с покрытием Soft-Touch. Чехол легко превращается в подставку, обеспечивая оптимальные условия для чтения книг под комфортным для этого углом. Кейс-бампер имеет покрытие Soft-Touch и обеспечивает приятные тактильные ощущения, кажется, что чехол-книжка слегка бархатистый и очень мягкий. Этот чехол надёжно защитит Ваш ридер и придаст ему изысканный внешний вид. Ридер прочно фиксируется внутри пластикового кейса-бампера, который до мельчайших подробностей учитывает конструкцию устройства. Обложка поддерживает интеллектуальную «функцию сна», благодаря чему позволят существенно экономить заряд батареи. Закрытая обложка, автоматически и почти мгновенно вводит устройство в спящий режим, а при открытии – ридер снова активизируется.
Чехол-книжка для PocketBook 740 с покрытием Soft-Touch. Чехол легко превращается в подставку, обеспечивая оптимальные условия для чтения книг под комфортным для этого углом. Кейс-бампер имеет покрытие Soft-Touch и обеспечивает приятные тактильные ощущения, кажется, что чехол-книжка слегка бархатистый и очень мягкий. Этот чехол надёжно защитит Ваш ридер и придаст ему изысканный внешний вид. Ридер прочно фиксируется внутри пластикового кейса-бампера, который до мельчайших подробностей учитывает конструкцию устройства. Обложка поддерживает интеллектуальную «функцию сна», благодаря чему позволят существенно экономить заряд батареи. Закрытая обложка, автоматически и почти мгновенно вводит устройство в спящий режим, а при открытии – ридер снова активизируется.
Чехол (обложка) PocketBook для 740 (PBC-740-DGST-RU), серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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