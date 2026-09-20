Защитная пленка для ONYX BOOX MAX 3, LUMI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Защитная пленка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 525650
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
100
Описание товара Защитная пленка для ONYX BOOX MAX 3, LUMI
Уменьшает блики, помогает минимизировать раздражающие поверхностные блики при ярком освещении. Отличное распознавание символов. Легко устанавливается, не оставляет следов после удаления!
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Уменьшает блики, помогает минимизировать раздражающие поверхностные блики при ярком освещении. Отличное распознавание символов. Легко устанавливается, не оставляет следов после удаления!
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