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Стилус ONYX BOOX PEN чёрный (совсестим с MAX 3/MAX Lumi 1/2, Note Pro/2/3/5/Air 2, Nova Pro/2/3/C). купить с доставкой в Москве
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Стилус ONYX BOOX PEN чёрный (совсестим с MAX 3/MAX Lumi 1/2, Note Pro/2/3/5/Air 2, Nova Pro/2/3/C).

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Стилус ONYX BOOX PEN чёрный (совсестим с MAX 3/MAX Lumi 1/2, Note Pro/2/3/5/Air 2, Nova Pro/2/3/C).
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стилусы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639045
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Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Стилусы
Размеры в упаковке, см
18х4х1
Вес, г.
50

Описание товара Стилус ONYX BOOX PEN чёрный (совсестим с MAX 3/MAX Lumi 1/2, Note Pro/2/3/5/Air 2, Nova Pro/2/3/C).

Аксесуар выполнен из качестенных современных материалов. Отличается эргономичностью и надежностью.

Отзывы о товаре Стилус ONYX BOOX PEN чёрный (совсестим с MAX 3/MAX Lumi 1/2, Note Pro/2/3/5/Air 2, Nova Pro/2/3/C).




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Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Стилусы
Описание
Аксесуар выполнен из качестенных современных материалов. Отличается эргономичностью и надежностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стилус ONYX BOOX PEN чёрный (совсестим с MAX 3/MAX Lumi 1/2, Note Pro/2/3/5/Air 2, Nova Pro/2/3/C). - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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