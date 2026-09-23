Стилус Pen 2 Pro для ридеров ONYX BOOX (черный), совместим с Nova 2/3/Air/С/Air 2, Note 2/3/5/Air/Air 2/Plus, MAX Lumi / Lumi 2
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Характеристики
Описание товара Стилус Pen 2 Pro для ридеров ONYX BOOX (черный), совместим с Nova 2/3/Air/С/Air 2, Note 2/3/5/Air/Air 2/Plus, MAX Lumi / Lumi 2
Этот стилус отличается продуманной эргономикой и стильным дизайном. Он выполнен из синего пластика и дополнен оранжевым логотипом BOOX. К числу плюсов данного аксессуара можно отнести поддержку 4096 степеней давления, магнитное крепление, небольшой вес (19 граммов), мягкий и в меру тонкий наконечник (1, 6 мм), а также встроенный ластик (напоминающий своего аналогового собрата). Длина стилуса ONYX BOOX Pen 2 Pro равна 15, 5 сантиметрам, а его диаметр составляет чуть менее сантиметра. Здесь же заметим, что на этот аксессуар предоставляется стандартная годовая гарантия. В список совместимых с данным стилусом устройств входят все читалки ONYX BOOX с двумя тачскринами (емкостным и индукционным) и операционной системой Android версии не ниже 6.0. Имейте в виду, однако, что магнитное крепление функционирует только в случае с моделями Note 5, Note Air 2, Nova Air и Nova Air C. К прочим совместимым моделям данный стилус примагнититься не в состоянии, так они не снабжены соответствующими магнитными слотами. Под конец добавим, что наконечник на стилусе ONYX BOOX Pen 2 Pro можно самостоятельно заменить, если он износится
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