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Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra) купить с доставкой в Москве
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Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra)

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Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra) - фото 1
Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra) - фото 2
Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra) - фото 3
Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra) - фото 4
Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra) - фото 5
Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы
  • Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra) - фото 1
  • Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra) - фото 2
  • Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra) - фото 3
  • Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra) - фото 4
  • Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra) - фото 5
  • Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639043
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Характеристики

Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Чехлы
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
50

Описание товара Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra)

Элегантный и легкий чехол для TAB Ultra C. Быстрое крепление на магнитах. Переводит устройство чтения электронных книг в спящий режим при закрытии и пробуждает его при открытии. Легко трансформируется в подставку. Имеет специальное окошко для камеры. Материалы: искусственная кожа, полиуретан, пластик.

Отзывы о товаре Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra)




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Характеристики
Бренд
ONYX BOOX
Тип товара
Чехлы
Описание
Элегантный и легкий чехол для TAB Ultra C. Быстрое крепление на магнитах. Переводит устройство чтения электронных книг в спящий режим при закрытии и пробуждает его при открытии. Легко трансформируется в подставку. Имеет специальное окошко для камеры. Материалы: искусственная кожа, полиуретан, пластик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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