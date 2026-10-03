Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехлы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639043
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
50
Описание товара Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra)
Элегантный и легкий чехол для TAB Ultra C. Быстрое крепление на магнитах. Переводит устройство чтения электронных книг в спящий режим при закрытии и пробуждает его при открытии. Легко трансформируется в подставку. Имеет специальное окошко для камеры. Материалы: искусственная кожа, полиуретан, пластик.
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Элегантный и легкий чехол для TAB Ultra C. Быстрое крепление на магнитах. Переводит устройство чтения электронных книг в спящий режим при закрытии и пробуждает его при открытии. Легко трансформируется в подставку. Имеет специальное окошко для камеры. Материалы: искусственная кожа, полиуретан, пластик.
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Чехол для ONYX BOOX TAB ULTRA C, магнитный, чёрный, код: OCV0396R (совместим с Tab Ultra) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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