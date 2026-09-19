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Портативная акустика Supra Midi SMB-350 купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика Supra Midi SMB-350

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Портативная акустика Supra Midi SMB-350 - фото 1
Портативная акустика Supra Midi SMB-350 - фото 2
Портативная акустика Supra Midi SMB-350 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Мощность, Вт
20
  • Портативная акустика Supra Midi SMB-350 - фото 1
  • Портативная акустика Supra Midi SMB-350 - фото 2
  • Портативная акустика Supra Midi SMB-350 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409335
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
поддержка карт памяти microSD
Мощность, Вт
20
Время работы, ч
2
Габаритные размеры
370х160х190
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
433

Описание товара Портативная акустика Supra Midi SMB-350

Портативная колонка с мощным звучанием, светодиодной подсветкой и встроенным дисплеем. Множество интерфейсов и разъемов позволяют подключить источник звука к системе различными способами. В первую очередь при помощи специального кабеля к разъему AUX IN. Второй, и, пожалуй, самый простой способ, посредством беспроводной технологии Bluetooth. В дополнение ко всему прочему, колонка поддерживает воспроизведение MP3 файлов и имеет слот для карты памяти и USB-порт.

Отзывы о товаре Портативная акустика Supra Midi SMB-350




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
поддержка карт памяти microSD
Мощность, Вт
20
Время работы, ч
2
Габаритные размеры
370х160х190
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная колонка с мощным звучанием, светодиодной подсветкой и встроенным дисплеем. Множество интерфейсов и разъемов позволяют подключить источник звука к системе различными способами. В первую очередь при помощи специального кабеля к разъему AUX IN. Второй, и, пожалуй, самый простой способ, посредством беспроводной технологии Bluetooth. В дополнение ко всему прочему, колонка поддерживает воспроизведение MP3 файлов и имеет слот для карты памяти и USB-порт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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