Портативная акустика Ritmix SP-320B Black
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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 409321
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
300
Описание товара Портативная акустика Ritmix SP-320B Black
Портативная колонка Ritmix SP-320B позволит не расставаться с любимой музыкой, наслаждаясь ей даже без наушников. Два компактных 45-миллиметровых динамика мощностью 3 Вт способны легко справиться с любым музыкальным жанром. Компактная акустическая мини-система не подведет и при просмотре фильмов с динамичными басами. Устройство оборудовано разъемом 3,5 мм (AUX) для подключения внешних источников аудиосигнала. Также Ritmix SP-320B может выполнять роль HandsFree-гарнитуры. Модель оснащена FM-тюнером, позволяющим прослушивать любимые радиостанции.
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Портативная колонка Ritmix SP-320B позволит не расставаться с любимой музыкой, наслаждаясь ей даже без наушников. Два компактных 45-миллиметровых динамика мощностью 3 Вт способны легко справиться с любым музыкальным жанром. Компактная акустическая мини-система не подведет и при просмотре фильмов с динамичными басами. Устройство оборудовано разъемом 3,5 мм (AUX) для подключения внешних источников аудиосигнала. Также Ritmix SP-320B может выполнять роль HandsFree-гарнитуры. Модель оснащена FM-тюнером, позволяющим прослушивать любимые радиостанции.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
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