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Портативная акустика JBL GO 3 Blue купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL GO 3 Blue

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Портативная акустика JBL GO 3 Blue - фото 1
Портативная акустика JBL GO 3 Blue - фото 2
Портативная акустика JBL GO 3 Blue - фото 3
Портативная акустика JBL GO 3 Blue - фото 4
Портативная акустика JBL GO 3 Blue - фото 5
Портативная акустика JBL GO 3 Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Цвет
голубой
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL GO 3 Blue - фото 1
  • Портативная акустика JBL GO 3 Blue - фото 2
  • Портативная акустика JBL GO 3 Blue - фото 3
  • Портативная акустика JBL GO 3 Blue - фото 4
  • Портативная акустика JBL GO 3 Blue - фото 5
  • Портативная акустика JBL GO 3 Blue - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409044
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
голубой
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
540
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
75х87,5х41 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
233

Описание товара Портативная акустика JBL GO 3 Blue

Наслаждайтесь качественным звуком в любом месте с портативной акустической системой JBL. Эта компактная колонка весит всего 0,21 кг, что делает её идеальным выбором для активного образа жизни. Несмотря на свои небольшие размеры, устройство обладает мощностью 4 Вт и обеспечивает качественный моно звук, позволяя вам наслаждаться музыкой на протяжении 5 часов без необходимости подзарядки. Однополосная акустическая система с одним динамиком обеспечивает отличное звучание благодаря высокому отношению сигнал/шум в 85 дБ, что гарантирует четкость и насыщенность аудио. Питание колонки осуществляется от аккумулятора или USB, что делает её ещё более удобной в использовании. JBL использует передовые технологии беспроводной связи: колонка оснащена Bluetooth версией 5.1, благодаря чему вы сможете легко подключать её к различным устройствам без лишних проводов. Простота и удобство использования гармонично сочетаются с стильным дизайном: колонка выполнена в нежном голубом цвете и заключена в прочный пластиковый корпус. Эта портативная колонка станет отличным спутником в поездках, на пикниках или просто повседневных прогулках, добавляя музыкальное сопровождение каждому моменту вашей жизни.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL GO 3 Blue




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Отношение сигнал/шум, дБ
85
Цвет
голубой
Звук
моно
Мощность, Вт
4
Количество динамиков
1
Количество полос AC
1
Дисплей
нет
Материал корпуса
пластик
Беспроводная связь
Bluetooth
Версия Bluetooth
v5.1
Развернуть
USB
да
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
540
Время работы, ч
5
Габаритные размеры
75х87,5х41 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Наслаждайтесь качественным звуком в любом месте с портативной акустической системой JBL. Эта компактная колонка весит всего 0,21 кг, что делает её идеальным выбором для активного образа жизни. Несмотря на свои небольшие размеры, устройство обладает мощностью 4 Вт и обеспечивает качественный моно звук, позволяя вам наслаждаться музыкой на протяжении 5 часов без необходимости подзарядки. Однополосная акустическая система с одним динамиком обеспечивает отличное звучание благодаря высокому отношению сигнал/шум в 85 дБ, что гарантирует четкость и насыщенность аудио. Питание колонки осуществляется от аккумулятора или USB, что делает её ещё более удобной в использовании. JBL использует передовые технологии беспроводной связи: колонка оснащена Bluetooth версией 5.1, благодаря чему вы сможете легко подключать её к различным устройствам без лишних проводов. Простота и удобство использования гармонично сочетаются с стильным дизайном: колонка выполнена в нежном голубом цвете и заключена в прочный пластиковый корпус. Эта портативная колонка станет отличным спутником в поездках, на пикниках или просто повседневных прогулках, добавляя музыкальное сопровождение каждому моменту вашей жизни.
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Доставка
Отзывы


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