Портативная акустика JBL GO 3 Blue
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Характеристики
Описание товара Портативная акустика JBL GO 3 Blue
Наслаждайтесь качественным звуком в любом месте с портативной акустической системой JBL. Эта компактная колонка весит всего 0,21 кг, что делает её идеальным выбором для активного образа жизни. Несмотря на свои небольшие размеры, устройство обладает мощностью 4 Вт и обеспечивает качественный моно звук, позволяя вам наслаждаться музыкой на протяжении 5 часов без необходимости подзарядки. Однополосная акустическая система с одним динамиком обеспечивает отличное звучание благодаря высокому отношению сигнал/шум в 85 дБ, что гарантирует четкость и насыщенность аудио. Питание колонки осуществляется от аккумулятора или USB, что делает её ещё более удобной в использовании. JBL использует передовые технологии беспроводной связи: колонка оснащена Bluetooth версией 5.1, благодаря чему вы сможете легко подключать её к различным устройствам без лишних проводов. Простота и удобство использования гармонично сочетаются с стильным дизайном: колонка выполнена в нежном голубом цвете и заключена в прочный пластиковый корпус. Эта портативная колонка станет отличным спутником в поездках, на пикниках или просто повседневных прогулках, добавляя музыкальное сопровождение каждому моменту вашей жизни.
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