The Rolling Stones - Honk (0602577318825) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402961
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Rolling Stones - Honk (0602577318825) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Start Me Up
|A2
|Brown Sugar
|A3
|Rocks Off
|A4
|Miss You
|A5
|Tumbling Dice
|A6
|Just Your Fool
|B1
|Wild Horses
|B2
|Fool To Cry
|B3
|Angie
|B4
|Beast Of Burden
|B5
|Hot Stuff
|B6
|It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)
|C1
|Rock And A Hard Place
|C2
|Doom And Gloom
|C3
|Love Is Strong
|C4
|Mixed Emotions
|C5
|Don’t Stop
|C6
|Ride ‘Em On Down
|D1
|Bitch
|D2
|Harlem Shuffle
|D3
|Hate To See You Go
|D4
|Rough Justice
|D5
|Happy
|D6
|Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)
|D7
|One More Shot
|E1
|Respectable
|E2
|You Got Me Rocking
|E3
|Rain Fall Down
|E4
|Dancing With Mr D
|E5
|Undercover Of The Night
|E6
|Emotional Rescue
|F1
|Waiting On A Friend
|F2
|Saint Of Me
|F3
|Out Of Control
|F4
|Streets Of Love
|F5
|Out Of Tears
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Start Me Up
|A2
|Brown Sugar
|A3
|Rocks Off
|A4
|Miss You
|A5
|Tumbling Dice
|A6
|Just Your Fool
|B1
|Wild Horses
|B2
|Fool To Cry
|B3
|Angie
|B4
|Beast Of Burden
|B5
|Hot Stuff
|B6
|It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It)
|C1
|Rock And A Hard Place
|C2
|Doom And Gloom
|C3
|Love Is Strong
|C4
|Mixed Emotions
|C5
|Don’t Stop
|C6
|Ride ‘Em On Down
|D1
|Bitch
|D2
|Harlem Shuffle
|D3
|Hate To See You Go
|D4
|Rough Justice
|D5
|Happy
|D6
|Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)
|D7
|One More Shot
|E1
|Respectable
|E2
|You Got Me Rocking
|E3
|Rain Fall Down
|E4
|Dancing With Mr D
|E5
|Undercover Of The Night
|E6
|Emotional Rescue
|F1
|Waiting On A Friend
|F2
|Saint Of Me
|F3
|Out Of Control
|F4
|Streets Of Love
|F5
|Out Of Tears
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Rolling Stones - Honk (0602577318825) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Rolling Stones - Honk (0602577318825) виниловая пластинка