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The Rolling Stones - Blue & Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Rolling Stones - Blue & Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка

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The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 1
The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 2
The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 3
The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 4
The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 5
The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 6
The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 7
The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 8
The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 9
The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 10
The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 11
The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 12
The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Blue & Lonesome
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 1
  • The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 2
  • The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 3
  • The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 4
  • The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 5
  • The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 6
  • The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 7
  • The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 8
  • The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 9
  • The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 10
  • The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 11
  • The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 12
  • The Rolling Stones - Blue &amp; Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402948
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Коллекция Rolling Stones, The
filter_none Товар входит в коллекцию Rolling Stones, The

Коллекция Rolling Stones, The


Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602557149449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Blue & Lonesome
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Just Your Fool, Commit A Crime, Blue And Lonesome, All Of Your Love, I Gotta Go, Everybody Knows About My Good Thing, Ride 'Em On Down, Hate To See You Go, Hoo Doo Blues, Little Rain, Just Like I Treat You, I Can't Quit You Baby
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Rolling Stones - Blue & Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка

Track List

Just Your Fool2:19
Commit A Crime3:41
Blue And Lonesome3:10
All Of Your Love4:49
I Gotta Go3:28
Everybody Knows About My Good Thing4:31
Ride 'Em On Down2:52
Hate To See You Go3:23
Hoo Doo Blues2:38
Little Rain3:33
Just Like I Treat You3:26
I Can't Quit You Baby5:13

Отзывы о товаре The Rolling Stones - Blue & Lonesome (0602557149449) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602557149449]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
The Rolling Stones
Альбом (сингл)
Blue & Lonesome
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Just Your Fool, Commit A Crime, Blue And Lonesome, All Of Your Love, I Gotta Go, Everybody Knows About My Good Thing, Ride 'Em On Down, Hate To See You Go, Hoo Doo Blues, Little Rain, Just Like I Treat You, I Can't Quit You Baby
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

Just Your Fool2:19
Commit A Crime3:41
Blue And Lonesome3:10
All Of Your Love4:49
I Gotta Go3:28
Everybody Knows About My Good Thing4:31
Ride 'Em On Down2:52
Hate To See You Go3:23
Hoo Doo Blues2:38
Little Rain3:33
Just Like I Treat You3:26
I Can't Quit You Baby5:13
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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