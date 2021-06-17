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OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка

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OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка - фото 3
OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка - фото 4
OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка - фото 5
OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Pulp Fiction
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 080 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402774
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка
4 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0008811110314]
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Pulp Fiction
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка

Track List

A1aTim Roth, Amanda Plummer – Pumpkin And Honey Bunny0:11
A1bDick Dale & His Del-Tones – Misirlou2:16
A2Samuel L. Jackson, John Travolta – Royale With Cheese1:43
A3Kool & The Gang – Jungle Boogie3:05
A4Al Green – Let's Stay Together3:15
A5The Tornadoes – Bustin' Surfboards2:27
A6Ricky Nelson (2) – Lonesome Town2:13
A7Dusty Springfield – Son Of A Preacher Man2:26
A8aMaria De Medeiros, Bruce Willis – Zed's Dead, Baby0:12
A8bThe Centurians – Bullwinkle Part II2:18
B1aJerome Patrick Hoban – Jack Rabbit Slims Twist Contest0:32
B1bChuck Berry – You Never Can Tell2:40
B2Urge Overkill – Girl, You'll Be A Woman Soon3:10
B3Maria McKee – If Love Is A Red Dress (Hang Me In Rags)4:55
B4aPeter Green, Duane Whitaker – Bring Out The Gimp0:08
B4bThe Revels – Comanche2:04
B5The Statler Brothers – Flowers On The Wall2:23
B6John Travolta, Samuel L. Jackson – Personality Goes A Long Way1:01
B7The Lively Ones – Surf Rider3:19
B8Samuel L. Jackson – Ezekiel 25:170:52



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка

17.06.2021
Андрей

Достоинства:
Товар соответствует заявленному, заводская пленка не повреждена, царапин или дефектов нет. Альбом отличный, прекрасный подарок для ценителей фильмов Тарантино)

Недостатки:
нет

Комментарий:
Рекомендую



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0008811110314]
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Pulp Fiction
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1aTim Roth, Amanda Plummer – Pumpkin And Honey Bunny0:11
A1bDick Dale & His Del-Tones – Misirlou2:16
A2Samuel L. Jackson, John Travolta – Royale With Cheese1:43
A3Kool & The Gang – Jungle Boogie3:05
A4Al Green – Let's Stay Together3:15
A5The Tornadoes – Bustin' Surfboards2:27
A6Ricky Nelson (2) – Lonesome Town2:13
A7Dusty Springfield – Son Of A Preacher Man2:26
A8aMaria De Medeiros, Bruce Willis – Zed's Dead, Baby0:12
A8bThe Centurians – Bullwinkle Part II2:18
B1aJerome Patrick Hoban – Jack Rabbit Slims Twist Contest0:32
B1bChuck Berry – You Never Can Tell2:40
B2Urge Overkill – Girl, You'll Be A Woman Soon3:10
B3Maria McKee – If Love Is A Red Dress (Hang Me In Rags)4:55
B4aPeter Green, Duane Whitaker – Bring Out The Gimp0:08
B4bThe Revels – Comanche2:04
B5The Statler Brothers – Flowers On The Wall2:23
B6John Travolta, Samuel L. Jackson – Personality Goes A Long Way1:01
B7The Lively Ones – Surf Rider3:19
B8Samuel L. Jackson – Ezekiel 25:170:52


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.06.2021
Андрей

Достоинства:
Товар соответствует заявленному, заводская пленка не повреждена, царапин или дефектов нет. Альбом отличный, прекрасный подарок для ценителей фильмов Тарантино)

Недостатки:
нет

Комментарий:
Рекомендую


OST - Pulp Fiction (0008811110314) виниловая пластинка - купить по цене 4080 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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