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Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка

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Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка - фото 1
Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка - фото 2
Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка - фото 3
Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка - фото 4
Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Attack Massive
Альбом (сингл)
No Protection
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка - фото 1
  • Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка - фото 2
  • Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка - фото 3
  • Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка - фото 4
  • Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402533
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Massive Attack
filter_none Товар входит в коллекцию Massive Attack

Коллекция Massive Attack


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557009637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Attack Massive
Альбом (сингл)
No Protection
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Protection (Radiation Ruling The Nation), Karmacoma (Bumper Ball Dub), Three (Trinity Dub), Weather Storm (Cool Monsoon), Sly (Eternal Feedback), Better Things (Moving Dub), Spying Glass (I Spy), Heat Miser (Backward Sucking)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка

Track List

A1Radiation Ruling The Nation (Protection)8:35
A2Bumper Ball Dub (Karmacoma)5:59
A3Trinity Dub (Three)4:22
A4Cool Monsoon (Weather Storm)7:10
B1Eternal Feedback (Sly)6:26
B2Moving Dub (Better Things)5:57
B3I Spy (Spying Glass)5:07
B4Backward Sucking (Heat Miser)6:16

Отзывы о товаре Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602557009637]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Attack Massive
Альбом (сингл)
No Protection
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Protection (Radiation Ruling The Nation), Karmacoma (Bumper Ball Dub), Three (Trinity Dub), Weather Storm (Cool Monsoon), Sly (Eternal Feedback), Better Things (Moving Dub), Spying Glass (I Spy), Heat Miser (Backward Sucking)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Radiation Ruling The Nation (Protection)8:35
A2Bumper Ball Dub (Karmacoma)5:59
A3Trinity Dub (Three)4:22
A4Cool Monsoon (Weather Storm)7:10
B1Eternal Feedback (Sly)6:26
B2Moving Dub (Better Things)5:57
B3I Spy (Spying Glass)5:07
B4Backward Sucking (Heat Miser)6:16
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Massive Attack - No Protection (0602557009637) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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