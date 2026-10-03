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Massive Attack - Blue Lines (0602557009606) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Massive Attack - Blue Lines (0602557009606) виниловая пластинка

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Massive Attack - Blue Lines (0602557009606) виниловая пластинка - фото 1
Massive Attack - Blue Lines (0602557009606) виниловая пластинка - фото 2
Massive Attack - Blue Lines (0602557009606) виниловая пластинка - фото 3
Massive Attack - Blue Lines (0602557009606) виниловая пластинка - фото 4
Massive Attack - Blue Lines (0602557009606) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Massive Attack
Альбом (сингл)
Blue Lines
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Massive Attack - Blue Lines (0602557009606) виниловая пластинка - фото 1
  • Massive Attack - Blue Lines (0602557009606) виниловая пластинка - фото 2
  • Massive Attack - Blue Lines (0602557009606) виниловая пластинка - фото 3
  • Massive Attack - Blue Lines (0602557009606) виниловая пластинка - фото 4
  • Massive Attack - Blue Lines (0602557009606) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 402530
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Коллекция Massive Attack
filter_none Товар входит в коллекцию Massive Attack

Коллекция Massive Attack


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557009606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Massive Attack
Альбом (сингл)
Blue Lines
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Safe from Harm (Feat. Shara Nelson), One Love (Feat. Horace Andy), Blue Lines, Be Thankful for What You've Got (Feat. Tony Bryan), Five Man Army (Feat. Horace Andy), Unfinished Sympathy (Feat. Shara Nelson), Daydreaming (Feat. Shara Nelson), Lately (Feat. Shara Nelson), Hymn of the Big Wheel (Feat. Horace Andy & Neneh Cherry)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Massive Attack - Blue Lines (0602557009606) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Safe from Harm (Feat. Shara Nelson), One Love (Feat. Horace Andy), Blue Lines, Be Thankful for What You've Got (Feat. Tony Bryan), Five Man Army (Feat. Horace Andy), Unfinished Sympathy (Feat. Shara Nelson), Daydreaming (Feat. Shara Nelson), Lately (Feat. Shara Nelson), Hymn of the Big Wheel (Feat. Horace Andy & Neneh Cherry)

Отзывы о товаре Massive Attack - Blue Lines (0602557009606) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557009606]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Massive Attack
Альбом (сингл)
Blue Lines
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Safe from Harm (Feat. Shara Nelson), One Love (Feat. Horace Andy), Blue Lines, Be Thankful for What You've Got (Feat. Tony Bryan), Five Man Army (Feat. Horace Andy), Unfinished Sympathy (Feat. Shara Nelson), Daydreaming (Feat. Shara Nelson), Lately (Feat. Shara Nelson), Hymn of the Big Wheel (Feat. Horace Andy & Neneh Cherry)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Safe from Harm (Feat. Shara Nelson), One Love (Feat. Horace Andy), Blue Lines, Be Thankful for What You've Got (Feat. Tony Bryan), Five Man Army (Feat. Horace Andy), Unfinished Sympathy (Feat. Shara Nelson), Daydreaming (Feat. Shara Nelson), Lately (Feat. Shara Nelson), Hymn of the Big Wheel (Feat. Horace Andy & Neneh Cherry)
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Доставка
Отзывы


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