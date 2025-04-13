Massive Attack - Mezzanine (The Mad Professor Remixes) (coloured) (0602508137853) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Massive Attack
Альбом (сингл)
Mezzanine
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб.
В наличии
Код товара: 402532
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3 040 руб.
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Коллекция Massive Attack
Коллекция Massive Attack
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508137853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Massive Attack
Альбом (сингл)
Mezzanine
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Metal Banshee (Mad Professor Mix 1), Angel (Angel Dust), Risingson (Setting Sun Dub 2), Teardrop (Mazaruni Dub 1), Inertia Creeps (Floating On Dubwise), Exchange (Mountain Steppers Dub), Wire (Leaping Dub), Group Four (Security Forces Dub)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Massive Attack - Mezzanine (The Mad Professor Remixes) (coloured) (0602508137853) виниловая пластинка
Track List
|Metal Banshee (Mad Professor Mix One)
|5:49
|Angel (Angel Dust)
|6:04
|Teardrop (Mazaruni Dub One)
|6:05
|Inertia Creeps (Floating On Dubwise)
|6:05
|Risingson (Setting Sun Dub Two)
|4:53
|Exchange (Mountain Steppers Dub)
|5:44
|Wire (Leaping Dub)
|5:21
|Group Four (Security Forces Dub)
|8:14
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508137853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Massive Attack
Альбом (сингл)
Mezzanine
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Metal Banshee (Mad Professor Mix 1), Angel (Angel Dust), Risingson (Setting Sun Dub 2), Teardrop (Mazaruni Dub 1), Inertia Creeps (Floating On Dubwise), Exchange (Mountain Steppers Dub), Wire (Leaping Dub), Group Four (Security Forces Dub)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|Metal Banshee (Mad Professor Mix One)
|5:49
|Angel (Angel Dust)
|6:04
|Teardrop (Mazaruni Dub One)
|6:05
|Inertia Creeps (Floating On Dubwise)
|6:05
|Risingson (Setting Sun Dub Two)
|4:53
|Exchange (Mountain Steppers Dub)
|5:44
|Wire (Leaping Dub)
|5:21
|Group Four (Security Forces Dub)
|8:14
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Достоинства:
Комментарий:
Классная пластинка. Пока не включала, но идеально упаковано. Покупаю у Грэма не первый раз и всегда всё на высшем уровне! Продавца рекомендую! Грэм-ты лучший!
Massive Attack - Mezzanine (The Mad Professor Remixes) (coloured) (0602508137853) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Massive Attack - Mezzanine (The Mad Professor Remixes) (coloured) (0602508137853) виниловая пластинка
Достоинства:
Комментарий:
Классная пластинка. Пока не включала, но идеально упаковано. Покупаю у Грэма не первый раз и всегда всё на высшем уровне! Продавца рекомендую! Грэм-ты лучший!