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Massive Attack - Mezzanine (The Mad Professor Remixes) (coloured) (0602508137853) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Massive Attack - Mezzanine (The Mad Professor Remixes) (coloured) (0602508137853) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Massive Attack - Mezzanine (The Mad Professor Remixes) (coloured) (0602508137853) виниловая пластинка - фото 1
Massive Attack - Mezzanine (The Mad Professor Remixes) (coloured) (0602508137853) виниловая пластинка - фото 2
Massive Attack - Mezzanine (The Mad Professor Remixes) (coloured) (0602508137853) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Massive Attack
Альбом (сингл)
Mezzanine
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Massive Attack - Mezzanine (The Mad Professor Remixes) (coloured) (0602508137853) виниловая пластинка - фото 1
  • Massive Attack - Mezzanine (The Mad Professor Remixes) (coloured) (0602508137853) виниловая пластинка - фото 2
  • Massive Attack - Mezzanine (The Mad Professor Remixes) (coloured) (0602508137853) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 040 руб. 
Начислим 110 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402532
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Massive Attack - Mezzanine (The Mad Professor Remixes) (coloured) (0602508137853) виниловая пластинка
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Massive Attack
filter_none Товар входит в коллекцию Massive Attack

Коллекция Massive Attack


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508137853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Massive Attack
Альбом (сингл)
Mezzanine
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Metal Banshee (Mad Professor Mix 1), Angel (Angel Dust), Risingson (Setting Sun Dub 2), Teardrop (Mazaruni Dub 1), Inertia Creeps (Floating On Dubwise), Exchange (Mountain Steppers Dub), Wire (Leaping Dub), Group Four (Security Forces Dub)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Massive Attack - Mezzanine (The Mad Professor Remixes) (coloured) (0602508137853) виниловая пластинка

Track List

Metal Banshee (Mad Professor Mix One)5:49
Angel (Angel Dust)6:04
Teardrop (Mazaruni Dub One)6:05
Inertia Creeps (Floating On Dubwise)6:05
Risingson (Setting Sun Dub Two)4:53
Exchange (Mountain Steppers Dub)5:44
Wire (Leaping Dub)5:21
Group Four (Security Forces Dub)8:14

Отзывы о товаре Massive Attack - Mezzanine (The Mad Professor Remixes) (coloured) (0602508137853) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Ирина О.

Достоинства:


Комментарий:
Классная пластинка. Пока не включала, но идеально упаковано. Покупаю у Грэма не первый раз и всегда всё на высшем уровне! Продавца рекомендую! Грэм-ты лучший!



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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508137853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Massive Attack
Альбом (сингл)
Mezzanine
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Metal Banshee (Mad Professor Mix 1), Angel (Angel Dust), Risingson (Setting Sun Dub 2), Teardrop (Mazaruni Dub 1), Inertia Creeps (Floating On Dubwise), Exchange (Mountain Steppers Dub), Wire (Leaping Dub), Group Four (Security Forces Dub)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

Metal Banshee (Mad Professor Mix One)5:49
Angel (Angel Dust)6:04
Teardrop (Mazaruni Dub One)6:05
Inertia Creeps (Floating On Dubwise)6:05
Risingson (Setting Sun Dub Two)4:53
Exchange (Mountain Steppers Dub)5:44
Wire (Leaping Dub)5:21
Group Four (Security Forces Dub)8:14
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Ирина О.

Достоинства:


Комментарий:
Классная пластинка. Пока не включала, но идеально упаковано. Покупаю у Грэма не первый раз и всегда всё на высшем уровне! Продавца рекомендую! Грэм-ты лучший!


Massive Attack - Mezzanine (The Mad Professor Remixes) (coloured) (0602508137853) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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