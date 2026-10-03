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Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка

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Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка - фото 1
Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка - фото 2
Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка - фото 3
Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка - фото 4
Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка - фото 5
Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка - фото 6
Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Исполнитель
Massive Attack
Альбом (сингл)
Protection
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка - фото 1
  • Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка - фото 2
  • Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка - фото 3
  • Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка - фото 4
  • Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка - фото 5
  • Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка - фото 6
  • Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402534
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Massive Attack
filter_none Товар входит в коллекцию Massive Attack

Коллекция Massive Attack


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557009620]
Исполнитель
Massive Attack
Альбом (сингл)
Protection
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка

Track List

A1Protection
A2Karmacoma
A3Three
A4Weather Storm
A5Spying Glass
B1Better Things
B2Euro Child
B3Sly
B4Heat Miser
B5Light My Fire (Live)

Отзывы о товаре Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602557009620]
Исполнитель
Massive Attack
Альбом (сингл)
Protection
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Protection
A2Karmacoma
A3Three
A4Weather Storm
A5Spying Glass
B1Better Things
B2Euro Child
B3Sly
B4Heat Miser
B5Light My Fire (Live)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Massive Attack - Protection (0602557009620) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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