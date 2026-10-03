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Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка

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Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка - фото 1
Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка - фото 2
Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка - фото 3
Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка - фото 4
Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка - фото 5
Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
Eremita
Жанр
Зарубежный Black Metal
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка - фото 1
  • Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка - фото 2
  • Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка - фото 3
  • Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка - фото 4
  • Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка - фото 5
  • Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402256
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Ihsahn
filter_none Товар входит в коллекцию Ihsahn

Коллекция Ihsahn


Характеристики

Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602557666717]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
Eremita
Жанр
Зарубежный Black Metal
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка

Track List

1Arrival5:41
2The Paranoid4:44
3Introspection5:38
4The Eagle And The Snake8:48
5Catharsis4:51
6Something Out There5:09
7Grief2:21
8The Grave8:18
9Departure7:06

Bonus

10Recollection5:39



Теги товара: Метал

Отзывы о товаре Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Spinefarm
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Spinefarm Records
Barcode
[0602557666717]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Ihsahn
Альбом (сингл)
Eremita
Жанр
Зарубежный Black Metal
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Финляндия
Описание

Track List

1Arrival5:41
2The Paranoid4:44
3Introspection5:38
4The Eagle And The Snake8:48
5Catharsis4:51
6Something Out There5:09
7Grief2:21
8The Grave8:18
9Departure7:06

Bonus

10Recollection5:39


Теги товара: Метал
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ihsahn - Eremita (coloured) (0602557666717) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4090 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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