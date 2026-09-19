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Drake - Scorpion (0602567874942) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Drake - Scorpion (0602567874942) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Drake, Scorpion (0602567874942) - фото 1
Виниловая пластинка Drake, Scorpion (0602567874942) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Drake, Scorpion (0602567874942) - фото 1
  • Виниловая пластинка Drake, Scorpion (0602567874942) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401959
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Drake - Scorpion (0602567874942) виниловая пластинка

Track List

A1Survival2:16
A2Nonstop3:59
A3Elevate3:05
A4Emotionless5:02
A5God's Plan3:19
A6I'm Upset3:34
B18 Out Of 103:16
B2Mob Ties3:25
B3Can't Take A Joke2:44
B4Sandra's Rose3:36
B5Talk Up3:43
B6Is There More3:47
C1Peak3:26
C2Summer Games4:08
C3Jaded4:22
C4Nice For What3:31
C5Finesse3:02
C6Ratchet Happy Birthday3:27
C7That's How You Feel2:38
D1Blue Tint2:43
D2In My Feelings3:38
D3Don't Matter to Me4:06
D4After Dark4:50
D5Final Fantasy3:40
D6March 145:10

Отзывы о товаре Drake - Scorpion (0602567874942) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Survival2:16
A2Nonstop3:59
A3Elevate3:05
A4Emotionless5:02
A5God's Plan3:19
A6I'm Upset3:34
B18 Out Of 103:16
B2Mob Ties3:25
B3Can't Take A Joke2:44
B4Sandra's Rose3:36
B5Talk Up3:43
B6Is There More3:47
C1Peak3:26
C2Summer Games4:08
C3Jaded4:22
C4Nice For What3:31
C5Finesse3:02
C6Ratchet Happy Birthday3:27
C7That's How You Feel2:38
D1Blue Tint2:43
D2In My Feelings3:38
D3Don't Matter to Me4:06
D4After Dark4:50
D5Final Fantasy3:40
D6March 145:10
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Drake - Scorpion (0602567874942) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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