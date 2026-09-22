My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка
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Описание товара My Chemical Romance - The Black Parade (coloured) (0093624829928) виниловая пластинка
The Black Parade — концептуальный альбом, третья студийная работа квинтета из Нью-Джерси My Chemical Romance, выпущенный в октябре 2006 года под лейблом Reprise Records. Диск продюсировал Роб Кавалло, известный по работе с Green Day. Издание на белом виниле к 20-летию альбома. The Black Parade получил многочисленные положительные отзывы, а сингл «Welcome to the Black Parade» занял первое место в хит-параде Великобритании. Альбом занял второе место как в Billboard 200 и UK Albums Chart, а также три раза получил статус платинового в США, два раза был отмечен платиной в Великобритании. The Black Parade получил награду Platinum Europe Award за миллион продаж в Европе, а его лимитированная версия принесла My Chemical Romance номинацию на премию Грэмми.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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