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Seal - Seal II (0603497826384) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Seal - Seal II (0603497826384) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 1
Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 2
Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 3
Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 4
Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 5
Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 6
Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 7
Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 8
Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 9
Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 1
  • Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 2
  • Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 3
  • Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 4
  • Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 5
  • Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 6
  • Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 7
  • Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 8
  • Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 9
  • Виниловая пластинка Seal Seal II 0603497826384 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676318
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Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seal - Seal II (0603497826384) виниловая пластинка

Черный винил в разворотном конверте. Второй альбом певца 1994 года обновлен и дополнен неизданной музыкой к 30-летию. ЛОС-АНДЖЕЛЕС – Опираясь на ошеломительный успех своего дебюта 1991 года, Сил взлетел до еще больших высот в 1994 году со своим вторым одноименным альбомом, включающим международный хит « Kiss From A Rose ». В честь 30-летия альбома Rhino выпустит Deluxe Edition, включающее обновленную версию оригинала, дополненную ранее неизданными записями. Выпуск. Seal ( Deluxe Edition ) намечен на 14 июня. Версия на двух пластинках будет доступна на черном виниле, а версия на двух CD/Blu-ray будет содержать эксклюзивные стереомиксы в форматах Dolby Atmos и PCM 24/96 высокого разрешения. альбом. Ранее не издававшаяся альтернативная версия « Kiss From A Rose » сегодня вышла в цифровом формате. Seal (часто называемый Seal II) дебютировал в мае 1994 года, продемонстрировав отличительное сочетание поп-музыки, танцевальной и соул-музыки. Продюсированный Тревором Хорном, 11 треков альбома включают в себя такие выдающиеся песни, как « Prayer For The Dying », « Bring It On » с Венди Мелвойн и Лизой Коулман из Prince and the Revolution а также дуэт « If I Could » с участием несравненной Джони Митчелл.. Seal возглавил альбомный чарт Великобритании и достиг 15-го места в США, где он стал 4-кратным платиновым. Летом 1995 года « Kiss From A Rose » была показана в блокбастере «Бэтмен навсегда», подняв ее на первое место в чарте Billboard Hot 100 и получив три премии «Грэмми» в номинациях «Запись года» и «Песня года». и Лучшее мужское вокальное поп-исполнение. Seal (Deluxe Edition) представляет десять ранее не издававшихся записей, предлагающих альтернативные версии треков из альбома, таких как « born Friend » и « Dont Cry », а также захватывающий вариант « Dreaming In Metaphors », в котором Сил играет один за фортепиано. В издание Deluxe вошли дополнительные жемчужины той эпохи, в том числе би-сайд « Blues In E », кавер на песню группы Steve Miller Band « Fly Like An Eagle » из саундтрека к фильму «Space Jam» и версия « Manic Depression », которая Сил записал с гитаристом-виртуозом Джеффом Беком для альбома Stone Free: A Tribute to Jimi Hendrix. Catch Seal в туре в 2024 году со своей группой, пожалуйста, посетите SealOfficial.com для получения обновлений о гастролях.

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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Черный винил в разворотном конверте. Второй альбом певца 1994 года обновлен и дополнен неизданной музыкой к 30-летию. ЛОС-АНДЖЕЛЕС – Опираясь на ошеломительный успех своего дебюта 1991 года, Сил взлетел до еще больших высот в 1994 году со своим вторым одноименным альбомом, включающим международный хит « Kiss From A Rose ». В честь 30-летия альбома Rhino выпустит Deluxe Edition, включающее обновленную версию оригинала, дополненную ранее неизданными записями. Выпуск. Seal ( Deluxe Edition ) намечен на 14 июня. Версия на двух пластинках будет доступна на черном виниле, а версия на двух CD/Blu-ray будет содержать эксклюзивные стереомиксы в форматах Dolby Atmos и PCM 24/96 высокого разрешения. альбом. Ранее не издававшаяся альтернативная версия « Kiss From A Rose » сегодня вышла в цифровом формате. Seal (часто называемый Seal II) дебютировал в мае 1994 года, продемонстрировав отличительное сочетание поп-музыки, танцевальной и соул-музыки. Продюсированный Тревором Хорном, 11 треков альбома включают в себя такие выдающиеся песни, как « Prayer For The Dying », « Bring It On » с Венди Мелвойн и Лизой Коулман из Prince and the Revolution а также дуэт « If I Could » с участием несравненной Джони Митчелл.. Seal возглавил альбомный чарт Великобритании и достиг 15-го места в США, где он стал 4-кратным платиновым. Летом 1995 года « Kiss From A Rose » была показана в блокбастере «Бэтмен навсегда», подняв ее на первое место в чарте Billboard Hot 100 и получив три премии «Грэмми» в номинациях «Запись года» и «Песня года». и Лучшее мужское вокальное поп-исполнение. Seal (Deluxe Edition) представляет десять ранее не издававшихся записей, предлагающих альтернативные версии треков из альбома, таких как « born Friend » и « Dont Cry », а также захватывающий вариант « Dreaming In Metaphors », в котором Сил играет один за фортепиано. В издание Deluxe вошли дополнительные жемчужины той эпохи, в том числе би-сайд « Blues In E », кавер на песню группы Steve Miller Band « Fly Like An Eagle » из саундтрека к фильму «Space Jam» и версия « Manic Depression », которая Сил записал с гитаристом-виртуозом Джеффом Беком для альбома Stone Free: A Tribute to Jimi Hendrix. Catch Seal в туре в 2024 году со своей группой, пожалуйста, посетите SealOfficial.com для получения обновлений о гастролях.
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