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Kanye West - 808s & Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kanye West - 808s & Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка

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Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 1
Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 2
Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 3
Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 4
Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 5
Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 6
Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 7
Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 8
Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 9
Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 10
Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Kanye West
Альбом (сингл)
808s & Heartbreak
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 1
  • Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 2
  • Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 3
  • Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 4
  • Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 5
  • Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 6
  • Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 7
  • Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 8
  • Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 9
  • Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 10
  • Kanye West - 808s &amp; Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 403392
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Характеристики

Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602517872813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Kanye West
Альбом (сингл)
808s & Heartbreak
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Say You Will, Welcome To Heartbreak, Heartless, Amazing, Love Lockdown, Paranoid, RoboCop, Street Lights, Bad News, See You In My Nightmares, Coldest Winter, Pinocchio Story (Freestyle Live From Singapore), CD Say You Will, Welcome To Heartbreak, Heartless, Amazing, Love Lockdown, Paranoid, RoboCop, Street Lights, Bad News, See You In My Nightmares, Coldest Winter, Pinocchio Story (Freestyle Live From Singapore)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kanye West - 808s & Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка

Track List

A1Say You Will
A2Welcome To Heartbreak
A3Heartless
B1Amazing
B2Love Lockdown
B3Paranoid
C1RoboCop
C2Street Lights
C3Bad News
D1See You In My Nightmares
D2Coldest Winter
D3Pinocchio Story (Live From Singapore)
CD-1Say You Will6:18
CD-2Welcome To Heartbreak4:23
CD-3Heartless3:31
CD-4Amazing3:58
CD-5Love Lockdown4:31
CD-6Paranoid4:38
CD-7RoboCop4:35
CD-8Street Lights3:10
CD-9Bad News3:59
CD-10See You In My Nightmares4:18
CD-11Coldest Winter2:46
CD-12Pinocchio Story (Live From Singapore)6:02

Отзывы о товаре Kanye West - 808s & Heartbreak (0602517872813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Def Jam
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Def Jam
Barcode
[0602517872813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Kanye West
Альбом (сингл)
808s & Heartbreak
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Say You Will, Welcome To Heartbreak, Heartless, Amazing, Love Lockdown, Paranoid, RoboCop, Street Lights, Bad News, See You In My Nightmares, Coldest Winter, Pinocchio Story (Freestyle Live From Singapore), CD Say You Will, Welcome To Heartbreak, Heartless, Amazing, Love Lockdown, Paranoid, RoboCop, Street Lights, Bad News, See You In My Nightmares, Coldest Winter, Pinocchio Story (Freestyle Live From Singapore)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание

Track List

A1Say You Will
A2Welcome To Heartbreak
A3Heartless
B1Amazing
B2Love Lockdown
B3Paranoid
C1RoboCop
C2Street Lights
C3Bad News
D1See You In My Nightmares
D2Coldest Winter
D3Pinocchio Story (Live From Singapore)
CD-1Say You Will6:18
CD-2Welcome To Heartbreak4:23
CD-3Heartless3:31
CD-4Amazing3:58
CD-5Love Lockdown4:31
CD-6Paranoid4:38
CD-7RoboCop4:35
CD-8Street Lights3:10
CD-9Bad News3:59
CD-10See You In My Nightmares4:18
CD-11Coldest Winter2:46
CD-12Pinocchio Story (Live From Singapore)6:02
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