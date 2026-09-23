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Basement Jaxx - Kish Kash (coloured) (0634904017408) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Basement Jaxx - Kish Kash (coloured) (0634904017408) виниловая пластинка

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Basement Jaxx - Kish Kash (coloured) (0634904017408) виниловая пластинка - фото 1
Basement Jaxx - Kish Kash (coloured) (0634904017408) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Basement Jaxx
Альбом (сингл)
Kish Kash
Жанр
R&B
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Basement Jaxx - Kish Kash (coloured) (0634904017408) виниловая пластинка - фото 1
  • Basement Jaxx - Kish Kash (coloured) (0634904017408) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 632667
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Basement Jaxx - Kish Kash (coloured) (0634904017408) виниловая пластинка
5 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0634904017408]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Basement Jaxx
Альбом (сингл)
Kish Kash
Жанр
R&B
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Basement Jaxx - Kish Kash (coloured) (0634904017408) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Good Luck, Right Heres The Spot, Petriilude, Supersonic, Benjilude, Lucky Star, Plug It In, Living Room, Cish Cash, Tonight, Hot N Cold, Cosmolude, If I Ever Recover, Feels Like Home

Отзывы о товаре Basement Jaxx - Kish Kash (coloured) (0634904017408) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0634904017408]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Basement Jaxx
Альбом (сингл)
Kish Kash
Жанр
R&B
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Good Luck, Right Heres The Spot, Petriilude, Supersonic, Benjilude, Lucky Star, Plug It In, Living Room, Cish Cash, Tonight, Hot N Cold, Cosmolude, If I Ever Recover, Feels Like Home
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Basement Jaxx - Kish Kash (coloured) (0634904017408) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5920 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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