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Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка

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Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 1
Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 2
Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 3
Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 4
Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 5
Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 6
Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 7
Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 8
Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 9
Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 10
Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 11
Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 12
Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
Laundry Service
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 1
  • Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 2
  • Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 3
  • Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 4
  • Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 5
  • Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 6
  • Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 7
  • Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 8
  • Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 9
  • Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 10
  • Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 11
  • Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 12
  • Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665604
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399051610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
Laundry Service
Трек-лист
Objection (Tango), Underneath Your Clothes, Whenever, Wherever, Rules, The One, Ready For The Good Times, Fool, Te Dejo Madrid, Poem To A Horse, Que Me Quedas Tu, Eyes Like Yours (Ojos Asi), Suerte (Whenever, Wherever), Te Aviso, Te Anuncio (Tango)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка

Laundry Service, лимитированное юбилейное переиздание 5-го студийного альбома Шакиры, увидит свет 7 января на 2-х прозрачных пластинках желтого цвета. 7 января в продажу поступит Laundry Service (20th Anniversary) — юбилейное переиздание легендарного англоязычного дебюта Шакиры, первоначально увидевшего свет 20 лет назад. Новая версия альбома увидит свет в формате лимитированного винилового релиза на двух прозрачных пластинках желтого цвета. Laundry Service — пятый студийный и первый англоязычный альбом Шакиры, выпущенный 13 ноября 2001 года на лейбле Epic Records. Именно после релиза этого альбома о Шакире — молодой колумбийской певице, покорившей Латинскую Америку — заговорил весь мир. «Whenever, Wherever», «Underneath Your Clothes», «Objection (Tango)» — все эти композиции впервые появились именно на Laundry Service, который 20 лет спустя после оригинального релиза смотрится как точка отсчета для глобального успеха колумбийской поп-дивы. Примечательно, что в свое время Laundry Service получил смешанные отзывы критиков. Многие рецензенты высоко оценили сочетание различных музыкальных стилей на пластинке и вокальные способности певицы, в то время некоторые обозреватели сочли альбом заурядным — и совершенно зря. Laundry Service стал седьмым продаваемым альбомом 2002 года с тиражом порядка 13 миллионов проданных экземпляров, а также взлетел на 3-ю строчку авторитетного чарта Billboard 200. Одной Америкой, впрочем, дело не ограничилось: Laundry Service возглавил хит-парады многих стран, включая Австралию, Австрию, Бельгию, Канаду и Швейцарию, а также вошел в первую пятерку чартов Аргентины, Франции, Германии, Испании и Великобритании. Коммерческий успех альбома сделал Шакиру одной из самых успешных кроссоверных исполнителей, Стив Хьюи с сайта AllMusic назвал ее «самой успешной кроссоверной исполнительницей в латиноамериканской поп-музыке после Дженнифер Лопес» и «поп-сенсацией», ставшей благодаря «своеобразному поэтическому чутью и сексуальному образу из видеоклипов, построенному на танце живота». В 2002 году певица дала интервью журналисту и писателю Габриэлю Гарсиа Маркесу, лауреату Нобелевской премии по литературе, который был поражен «фантастическим уровнем ее работы» и отметил, что «музыка Шакиры имеет собственный отпечаток, непохожий ни на один другой, никто не может петь и танцевать с такой невинной чувственностью, которая, кажется, ее собственным изобретением, в каком бы то ни было возрасте». За время своей карьеры колумбийская поп-дива Шакира продала свыше 60 миллионов пластинок по всему миру. Ее творчество отмечено целым созвездием наград: среди них — две «Грэмми», восемь латинских «Грэмми», а также, среди прочего, несколько наград World Music, American Music Awards и Billboard Music Awards. Она — единственный артист из Южной Америки, чья композиция стала номером один в США, а также на ее счету — 4 из 20 самых продаваемых хитов последнего десятилетия.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Shakira - Laundry Service (coloured) (0194399051610) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399051610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Shakira
Альбом (сингл)
Laundry Service
Трек-лист
Objection (Tango), Underneath Your Clothes, Whenever, Wherever, Rules, The One, Ready For The Good Times, Fool, Te Dejo Madrid, Poem To A Horse, Que Me Quedas Tu, Eyes Like Yours (Ojos Asi), Suerte (Whenever, Wherever), Te Aviso, Te Anuncio (Tango)
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Laundry Service, лимитированное юбилейное переиздание 5-го студийного альбома Шакиры, увидит свет 7 января на 2-х прозрачных пластинках желтого цвета. 7 января в продажу поступит Laundry Service (20th Anniversary) — юбилейное переиздание легендарного англоязычного дебюта Шакиры, первоначально увидевшего свет 20 лет назад. Новая версия альбома увидит свет в формате лимитированного винилового релиза на двух прозрачных пластинках желтого цвета. Laundry Service — пятый студийный и первый англоязычный альбом Шакиры, выпущенный 13 ноября 2001 года на лейбле Epic Records. Именно после релиза этого альбома о Шакире — молодой колумбийской певице, покорившей Латинскую Америку — заговорил весь мир. «Whenever, Wherever», «Underneath Your Clothes», «Objection (Tango)» — все эти композиции впервые появились именно на Laundry Service, который 20 лет спустя после оригинального релиза смотрится как точка отсчета для глобального успеха колумбийской поп-дивы. Примечательно, что в свое время Laundry Service получил смешанные отзывы критиков. Многие рецензенты высоко оценили сочетание различных музыкальных стилей на пластинке и вокальные способности певицы, в то время некоторые обозреватели сочли альбом заурядным — и совершенно зря. Laundry Service стал седьмым продаваемым альбомом 2002 года с тиражом порядка 13 миллионов проданных экземпляров, а также взлетел на 3-ю строчку авторитетного чарта Billboard 200. Одной Америкой, впрочем, дело не ограничилось: Laundry Service возглавил хит-парады многих стран, включая Австралию, Австрию, Бельгию, Канаду и Швейцарию, а также вошел в первую пятерку чартов Аргентины, Франции, Германии, Испании и Великобритании. Коммерческий успех альбома сделал Шакиру одной из самых успешных кроссоверных исполнителей, Стив Хьюи с сайта AllMusic назвал ее «самой успешной кроссоверной исполнительницей в латиноамериканской поп-музыке после Дженнифер Лопес» и «поп-сенсацией», ставшей благодаря «своеобразному поэтическому чутью и сексуальному образу из видеоклипов, построенному на танце живота». В 2002 году певица дала интервью журналисту и писателю Габриэлю Гарсиа Маркесу, лауреату Нобелевской премии по литературе, который был поражен «фантастическим уровнем ее работы» и отметил, что «музыка Шакиры имеет собственный отпечаток, непохожий ни на один другой, никто не может петь и танцевать с такой невинной чувственностью, которая, кажется, ее собственным изобретением, в каком бы то ни было возрасте». За время своей карьеры колумбийская поп-дива Шакира продала свыше 60 миллионов пластинок по всему миру. Ее творчество отмечено целым созвездием наград: среди них — две «Грэмми», восемь латинских «Грэмми», а также, среди прочего, несколько наград World Music, American Music Awards и Billboard Music Awards. Она — единственный артист из Южной Америки, чья композиция стала номером один в США, а также на ее счету — 4 из 20 самых продаваемых хитов последнего десятилетия.


Теги товара: Цветной винил
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