Suede - Antidepressants (coloured) (4099964174137) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Suede
Альбом (сингл)
Antidepressants
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717048
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964174137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Suede
Альбом (сингл)
Antidepressants
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Disintegrate, Dancing With the Europeans, Antidepressants, Sweet Kid, The Sound And the Summer, Somewhere Between An Atom And A Star, Broken Music For Broken People, Criminal Ways, Trance State, June Rain, Life Is Endless, Life Is A Moment
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Suede - Antidepressants (coloured) (4099964174137) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Disintegrate, Dancing With the Europeans, Antidepressants, Sweet Kid, The Sound And the Summer, Somewhere Between An Atom And A Star, Broken Music For Broken People, Criminal Ways, Trance State, June Rain, Life Is Endless, Life Is A Moment
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964174137]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Suede
Альбом (сингл)
Antidepressants
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Disintegrate, Dancing With the Europeans, Antidepressants, Sweet Kid, The Sound And the Summer, Somewhere Between An Atom And A Star, Broken Music For Broken People, Criminal Ways, Trance State, June Rain, Life Is Endless, Life Is A Moment
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Disintegrate, Dancing With the Europeans, Antidepressants, Sweet Kid, The Sound And the Summer, Somewhere Between An Atom And A Star, Broken Music For Broken People, Criminal Ways, Trance State, June Rain, Life Is Endless, Life Is A Moment
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