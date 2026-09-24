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Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка

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Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка - фото 1
Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка - фото 2
Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка - фото 3
Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка - фото 4
Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка - фото 5
Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка - фото 6
Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kansas
Альбом (сингл)
Song For America
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка - фото 1
  • Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка - фото 2
  • Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка - фото 3
  • Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка - фото 4
  • Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка - фото 5
  • Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка - фото 6
  • Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 719371
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kansas
Альбом (сингл)
Song For America
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Down The Road, Song For America, Lamplight Symphony, Lonely Street, The Devil Game, Incomudro - Hymn To The Atman
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Down The Road, Song For America, Lamplight Symphony, Lonely Street, The Devil Game, Incomudro - Hymn To The Atman



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kansas
Альбом (сингл)
Song For America
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Down The Road, Song For America, Lamplight Symphony, Lonely Street, The Devil Game, Incomudro - Hymn To The Atman
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Down The Road, Song For America, Lamplight Symphony, Lonely Street, The Devil Game, Incomudro - Hymn To The Atman


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kansas - Song For America (coloured) (8719262039575) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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